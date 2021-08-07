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Идет  день олимпиады
07.08.2021 13:56
Рубрика: Спорт

Дина Аверина: Судьи явно занижали оценки, устали, что мы все время выигрываем

Российская гимнастка Дина Аверина, которая завоевала серебро Олимпиады, проиграв израильтянке Линой Ашрам, считает, что судьи не пустили ее на высшую ступеньку пьедестала и рассказала, как судьи занижали оценки двум россиянкам в финале индивидуального многоборья.
Текст: Анна Козина (Токио)

Дина, что чувствуете после такого финала?

Дина Аверина: Моя совесть чиста. Я до последнего надеялась, что выиграю, потому что прошла четыре вида хорошо, без потерь (У Ашрам была потеря в ленте - прим. "РГ"). Для себя - я выиграла.

Оценки вам занижали?

Дина Аверина: Я сравнивала оценки, какие могла бы получить при идеальном исполнении, и какие получала. Сегодня было явно, что нас занижали. Знаю, одно, когда Ариша пришла после булав, она сразу сказала: "Я так боялась, но сделала все идеально!". Я спросила про оценку. Она ответила: "На 2 балла понизили"…

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Вы ждали итоговую оценку за ленту около 3 минут. Это долго?

Дина Аверина: Это долго. Я сразу поняла, что они высчитывают, чтобы я не выиграла. Такой случай уже был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Они также высчитывали, чтобы болгарка Боряна Калейн меня обошла. Сколько лет в спорте. Все это знаю. Я сейчас спросила у Аришы, поставят мне нормальные оценки или нет. Она покачала головой.

Что вам сказала наша олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун?

Дина Аверина: Она очень расстроилась. Сказала, что сегодня произошла большая несправедливость. Нам занижали оценки.

Почему так произошло?

Дина Аверина: Такое было судейство. Устали, что мы всегда выигрываем.

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