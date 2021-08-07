Дина Аверина: Судьи явно занижали оценки, устали, что мы все время выигрываем

Дина, что чувствуете после такого финала?

Дина Аверина: Моя совесть чиста. Я до последнего надеялась, что выиграю, потому что прошла четыре вида хорошо, без потерь (У Ашрам была потеря в ленте - прим. "РГ"). Для себя - я выиграла.

Оценки вам занижали?

Дина Аверина: Я сравнивала оценки, какие могла бы получить при идеальном исполнении, и какие получала. Сегодня было явно, что нас занижали. Знаю, одно, когда Ариша пришла после булав, она сразу сказала: "Я так боялась, но сделала все идеально!". Я спросила про оценку. Она ответила: "На 2 балла понизили"…

Вы ждали итоговую оценку за ленту около 3 минут. Это долго?

Дина Аверина: Это долго. Я сразу поняла, что они высчитывают, чтобы я не выиграла. Такой случай уже был на чемпионате Европы, когда я заняла третье место. Они также высчитывали, чтобы болгарка Боряна Калейн меня обошла. Сколько лет в спорте. Все это знаю. Я сейчас спросила у Аришы, поставят мне нормальные оценки или нет. Она покачала головой.

Что вам сказала наша олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун?

Дина Аверина: Она очень расстроилась. Сказала, что сегодня произошла большая несправедливость. Нам занижали оценки.

Почему так произошло?

Дина Аверина: Такое было судейство. Устали, что мы всегда выигрываем.