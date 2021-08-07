Нирай Чопра принес Индии первое золото на Олимпиаде в Токио

Спортсмен из Индии Нирадж Чопра выиграл соревнования по метанию копья на Олимпиаде-2020 в Токио. Он показал результат 87.58 метра.

Серебро завоевал чех Якуб Вадлейх (86.67 метра), бронзу - еще один представитель Чехии Витезслав Веселы (85.44 метра).

Таким образом, Чопра принес сборной Индии первую золотую медаль на Играх-2020.