07.08.2021 15:21
Рубрика: Спорт
Нирай Чопра принес Индии первое золото на Олимпиаде в Токио
Фото: Christian Petersen/Getty Images
Спортсмен из Индии Нирадж Чопра выиграл соревнования по метанию копья на Олимпиаде-2020 в Токио. Он показал результат 87.58 метра.
Серебро завоевал чех Якуб Вадлейх (86.67 метра), бронзу - еще один представитель Чехии Витезслав Веселы (85.44 метра).
Таким образом, Чопра принес сборной Индии первую золотую медаль на Играх-2020.
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