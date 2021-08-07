Пятиборец Лифанов стал десятым на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде в Токио были разыграны награды в современном пятиборье у мужчин. Спортсмены выявляли лучшего по итогам фехтования, плавания, конкура, бега и стрельбы.

Золото выиграл британец Джозеф Чунг. Второе место у египтянина Ахмеда Эль-Генди. Бронзовым призером стал кореец Вун Тае Чжин.

В соревнованиях принимал участие россиянин Александр Лифанов. По итогам всех пяти видов он расположился на десятой строчке.