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Идет  день олимпиады
07.08.2021 14:05
Рубрика: Спорт

Пятиборец Лифанов стал десятым на Олимпиаде в Токио

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Олимпиаде в Токио были разыграны награды в современном пятиборье у мужчин. Спортсмены выявляли лучшего по итогам фехтования, плавания, конкура, бега и стрельбы.

Фото: AFP/Luis ACOSTA
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Золото выиграл британец Джозеф Чунг. Второе место у египтянина Ахмеда Эль-Генди. Бронзовым призером стал кореец Вун Тае Чжин.

В соревнованиях принимал участие россиянин Александр Лифанов. По итогам всех пяти видов он расположился на десятой строчке.

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