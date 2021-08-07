Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпийских играх
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских синхронисток, которые победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде в Токио.
"Завоеванное вами олимпийское золото - большая, заслуженная награда за ваш талант, мастерство, за радость и красоту, которые вы щедро дарите многочисленным почитателям вашего динамичного, зрелищного вида спорта", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
Национальная команда в составе Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко, Александры Пацкевич, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной, Влады Чигиревой, Марины Голядкиной и Полины Комар набрала по итогам двух программ 196,0979 балла.
При этом Светлана Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории.
"И конечно, особые, самые теплые поздравления - Светлане Алексеевне Ромашиной, которая сегодня стала семикратной олимпийской чемпионкой", - говорится также в телеграмме.
Мария Ласицкене: В Токио сбылась моя мечта 17:10
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, которая в Токио стала олимпийской чемпионкой, поделилась первыми эмоциями после победы. "Я счастлива. Но пока не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Спасибо, Токио, что смог провести Олимпиаду", - отметила она