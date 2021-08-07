07.08.2021 15:33
Рубрика: Спорт
Сборная Швеции стала лучшей в командных соревнованиях по конкуру
Фото: Julian Finney/Getty Images
На Олимпиаде-2020 в Токио разыграны медали в командных соревнованиях по конкуру. Победу одержала сборная Швеции по конному спорту.
Второе место досталось американцам, бронзу завоевали спортсмены из Бельгии.
Конный спорт неизменно входит в программу Олимпиады с 1912 года.
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