Сборная Швеции стала лучшей в командных соревнованиях по конкуру

На Олимпиаде-2020 в Токио разыграны медали в командных соревнованиях по конкуру. Победу одержала сборная Швеции по конному спорту.

Второе место досталось американцам, бронзу завоевали спортсмены из Бельгии.

Конный спорт неизменно входит в программу Олимпиады с 1912 года.