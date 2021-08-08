Американские баскетболистки завоевали золото Олимпиады в седьмой раз подряд

Сборная США по баскетболу сделала золотой дубль на Олимпиаде в Токио - сначала американские баскетболисты стали первыми в своем турнире, а теперь и девушки оформили победу.

В финальном матче сборная Соединенных Штатов уверенно обыграла команду Японии со счетом 90:75. Лучшей на паркете стала Бриттни Гринер - в ее активе 30 очков. А вот Брианне Стюарт покорился дабл-дабл - 14 очков и 14 подборов.

Накануне в матче за бронзу француженки обыграли сборную Сербии со счетом 91:76.

Сборная России в баскетбольном женском турнире участие не принимала.