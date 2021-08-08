Американские баскетболистки завоевали золото Олимпиады в седьмой раз подряд
Сборная США по баскетболу сделала золотой дубль на Олимпиаде в Токио - сначала американские баскетболисты стали первыми в своем турнире, а теперь и девушки оформили победу.
В финальном матче сборная Соединенных Штатов уверенно обыграла команду Японии со счетом 90:75. Лучшей на паркете стала Бриттни Гринер - в ее активе 30 очков. А вот Брианне Стюарт покорился дабл-дабл - 14 очков и 14 подборов.
Накануне в матче за бронзу француженки обыграли сборную Сербии со счетом 91:76.
Сборная России в баскетбольном женском турнире участие не принимала.
Россия осталась без золота в художественной гимнастике 07:08
Сборная России не смогла завоевать золото в групповом многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам двух видов командного многоборья - с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав - россиянки стали серебряными призерами
ОКР направил запрос по судейству в художественной гимнастике на Олимпиаде 07.08.2021
Олимпийский комитет России сформировал запрос по судейству на олимпийском турнире по художественной гимнастике в личном многоборье и направил его в Международную федерацию гимнастики. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков
"Справедливость для Авериных!": за рубежом возмущены судейством в Токио 07.08.2021
Драматичную развязку финала в художественной гимнастике, которая стала одной из главных сенсаций Олимпиады-2020 в Токио, бурно комментируют иностранные пользователи соцсетей. Зарубежные болельщики активно поддерживают российских спортсменок
Российские спортсмены завоевали семь медалей в предпоследний день Олимпиады 07.08.2021
В предпоследний день Олимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали семь медалей, три из которых были золотыми. Всего в активе нашей сборной стало 69 завоеванных наград и в общекомандном зачете она занимает четвертое место