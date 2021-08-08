Кениец Элиуд Кипчоге стал двукратным олимпийским чемпионом в марафоне
Легкоатлет из Кении 36-летний Элиуд Кипчоге завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в марафоне. Дистанцию в 42,195 километра он преодолел за 2 часа 8 минут и 38 секунд.
На втором месте представитель Нидерландов Абди Нагиай (+1.20), третьим финишировал бельгиец Башир Абди (+1.22). Российские спортсмены не принимали участия в забеге.
Кипчоге второй раз стал победителем марафона на Олимпиаде. Он также стал третьим в истории двукратным олимпийским чемпионом в этой дисциплине, отмечает ТАСС. Ранее две золотые медали на Играх выигрывали эфиоп Абебе Бикила в 1960 и 1964годах, а также представитель ГДР Вальдемар Церпински в 1976 и 1980 годах.
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