Сербские волейболистки завоевали бронзу Олимпиады в Токио

В заключительный день Игр-2020 определятся победители и призеры женского волейбольного турнира. В матче за третье место встречались команды Сербии и Южной Кореи.

Уже в первой партии стало очевидным, что сербские волейболистки превосходят соперниц практически во всем. Кореянки отчаянно сопротивлялись, но добиться успеха им было не суждено. Первая партия завершилась победой сербской команды - 25:18, две последующие партии они выиграли с одинаковым счетом 25:15, завоевав бронзовые медали.

Позже пройдет финальный матч, в котором встретятся команды США и Бразилии.