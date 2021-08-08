Сербские волейболистки завоевали бронзу Олимпиады в Токио
В заключительный день Игр-2020 определятся победители и призеры женского волейбольного турнира. В матче за третье место встречались команды Сербии и Южной Кореи.
Уже в первой партии стало очевидным, что сербские волейболистки превосходят соперниц практически во всем. Кореянки отчаянно сопротивлялись, но добиться успеха им было не суждено. Первая партия завершилась победой сербской команды - 25:18, две последующие партии они выиграли с одинаковым счетом 25:15, завоевав бронзовые медали.
Позже пройдет финальный матч, в котором встретятся команды США и Бразилии.
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