Алексей Жамнов: За каждого человека в тренерском штабе спрашивайте с меня

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов дал первую пресс-конференцию в новом качестве. На ней он представил своих помощников и рассказал, как будет проходить подготовка к Олимпийским играм в Пекине.

Когда вас назначили главным тренером, было больше поздравлений или пожеланий держаться?

Алексей Жамнов: Были и поздравления и пожелания держаться. Это мой взвешенный шаг. Остается только двигаться вперед.

Путин вас не напутствовал после назначения главным тренером сборной?

Алексей Жамнов: Обычно президент страны дает напутствие непосредственно перед Олимпиадой.

Кто будет руководить сборной на Кубке Карьяла и на Кубке Первого канала?

Алексей Жамнов: На Кубке Карьяла будет руководить Браташ, а на Кубке Первого канала - уже новый штаб.

Кто будет в Пекине главой штаба сборной?

Алексей Жамнов: У нас не будет главы штаба. Будет главный тренер и генеральный менеджер

Каким будет тренерский штаб? Как он изменится, если НХЛ все-таки не приедет на Олимпиаду?

Алексей Жамнов: Тренерский штаб будет тот, который я озвучу. Он не поменяется, даже если энхаэловцы не поедут на Олимпиаду. Хотя я не знаю, что должно для этого произойти. Поэтому будем работать в этом направлении. Помощники главного тренера Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар, Евгений Набоков. Илья Ковальчук - генеральный менеджер.

Чем руководствовались, когда назначали на должность генерального менеджера Илью Ковальчука?

Алексей Жамнов: У меня был с ним долгий разговор. У него огромный опыт, он участвовал на пяти Олимпиадах. Он знает всех ребят, которые играют в НХЛ, КХЛ. Он знает вещи про многих хоккеистов, которые не знаю я. У нас есть опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был менеджером сборной. Я о Павле Буре в Турине. Думаю, работа с Ковальчуком пойдет на нам только на пользу.

То есть, Илья Ковальчук закончил карьеру?

Алексей Жамнов: Не знаю, как сложится его будущее, но на данном этапе он сконцентрирован на работе генеральным менеджером сборной.

Можно назвать его неофициальным капитаном?

Алексей Жамнов: Да, он как бы неофициальный капитан. У него большой авторитет среди игроков. Я это видел не только на льду, но и вне. Многие игроки с ним советовались. К нему с уважением относятся журналисты. Ковальчук будет больше контактировать с игроками, а я буду концентрироваться на тренировочном процессе. Но результат будет зависеть от всех.

Прежде, чем вас назначили на должность главного тренера, называлась фамилия Олега Знарка. Он в каком-то качестве в итоге будет с вами работать? Какие у вас сейчас с ним отношения?

Алексей Жамнов: У него подписано соглашение с ФХР как с консультантом. Я с ним встречался, у нас открытые рабочие отношения. Как консультант он нам очень поможет. Но на лавке его не будет.

Сообщалось, что Валерий Брагин тоже будет консультантом сборной. Что в итоге с ним?

Алексей Жамнов: На этот вопрос должен ответить кто-то из федерации по Брагину.

Будет ли в команде Роман Ротенберг. Если да, то какая у него будет роль?

Алексей Жамнов: Он первый вице-президент Федерации хоккея России и на Олимпиаде будет. Есть, как спортивные и организационные вопросы. Он будет отвечать за второе. Добавлю, что у тренерского штаба будут еще советники, Валерий Каменский и Игорь Есмантович.

В чем будут функции советников?

Алексей Жамнов: Советникам дадим направление работы. Тот же Каменский - человек с большим опытом. Тут дело не в дружбе, а в его опыте. Иногда я даже с ним советовался, когда стоял на лавке. По Есмантовичу, его знает весь хоккейный мир. Он знает всех игроков, которые играют в КХЛ. Это пригодится для совместного дела. А там мы уже будем понимать, кто за что отвечает.

Вы в системе ФХР или все-таки вне?

Алексей Жамнов: У меня нормальные отношения с ФХР. Конечно, я в системе. Я представляю сборную, у нас нормальные рабочие отношения.

Вы говорили, что игроки НХЛ приедут в Пекин за два дня до начала турнира. Можете ли расшифровать эту мысль?

Алексей Жамнов: Могу, конечно. Я сам участвовал на Олимпийских играх, когда еще играл за сборные СССР, СНГ. Даже при подготовке к Олимпиаде в Южной Корее. У нас был месяц, мы готовились, наигрывали сочетания, тактические схемы. Сейчас другая ситуация. Игроки играют матч в НХЛ и вылетают в Пекин. Будут максимум две тренировки и все. Это все, на что можно рассчитывать. Поэтому в конце октября полечу в Северную Америку. Со многими я уже созвонился, но говорить по телефону - это одно, а хочется поговорить с ними вживую, показать им схемы, чтобы ребята понимали и были готовы к тому, что от них будет требоваться на Олимпиаде. Да, сейчас есть и планшеты и интернеты. Но нужен контакт, поэтому я полечу, буду разговаривать с ребятами. Важно, чтобы была команда единомышленников и микроклимат. Я сам играл в НХЛ и прекрасно понимаю, что играть в клубе и в сборной - это разная ответственность. Важно убрать свое я и работать на команду. Бывает, что у игрока не складывается весь турнир, а потом он забивает в финале, как тот же Кросби в Ванкувере. Игроки должны вникнуть, какая ответственность ляжет на их плечи. К слову, я не исключаю, что будут ребята из КХЛ. Для них тоже дверь открыта.

Какой вы видите тактику, каков хоккей, в который вы хотите играть?

Алексей Жамнов: Зачем мне рассказывать, как я вижу. Но я общался с ребятами, которых вижу в тренерском штабе. Но пока это наша внутренняя кухня, как хотим играть, что хотим видеть.

Один из ваших помощников, Сергей Федоров. Тренер без опыта, который только строит ЦСКА и терпит поражения от команд уровня "Куньлуня" и "Амура". Чем руководствовались, когда приглашали его в штаб?

Алексей Жамнов: У него большой опыт. Он играл на Олимпиаде, знает кухню НХЛ, КХЛ. Еще раз повторюсь. Общался с каждым из кандидатов, у нас с ними одно видение. То, что вы говорите, что команда проиграла "Куньлуну", "Амуру". Это спорт, главное - сделать правильные выводы. А то, чтобы человек не работал из-за этого в сборной России? Это мой выбор и спрашивать будут с меня. Спрашивайте за каждого человека в тренерском штабе с меня.

За что он будет отвечать?

Алексей Жамнов: За что Федоров будет отвечать, распределим. Это уже будет перед Кубком Первого канала.

Зачем этому тренерскому штабу вообще работать на Кубке Первого канала, если в Пекин поедет совсем другая сборная?

Алексей Жамнов: Чтобы мы понимали, кто за что отвечает. Сыграться на лавке, понять вот эту химию. В то же время мы не исключаем вариант "Б". Кубок первого канала нужен, чтобы нам поработать вместе. Опять же, есть ребята, на которых мы смотрим в КХЛ. У них тоже есть шанс попасть в Пекин. Мы просмотрим их на Кубке Первого канала.

Есть ли шанс скостить дисквалификацию Евгения Кузнецова, чтобы он все-таки принял участие на Олимпийских играх?

Алексей Жамнов: Мы работаем в этом направлении. Делаем все, чтобы он поехал на Олимпийские игры. Но вы сами понимаете, нюансов очень много. Я с ним говорил по телефону. Он горит желанием. А то, что было, то осталось в прошлом. Мы надеемся, что он поможет сборной на Олимпиаде.

Кто первым из энхаэловцев поздравил вас с назначением. И есть ли уже конкретные планы по вашей поездке в Северную Америку?

Алексей Жамнов: Первым поздравил Сашка Овечкин. Что касается поездки, это будет конец октября. Завтра буду понимать по графику. Сейчас на контакте с Сергеем Гончаром и Ильей Ковальчуком. Плюс у нас есть Владимир Малахов, у которого есть контракт с ФХР, как у скаута по Северной Америке. Он тоже будет помогать. По городам окончательно еще не решено. Тут большую роль будет играть логистика. Задача - посмотреть как можно больше команд на одном побережье. Летать с одного на другое будет не очень целесообразно. Но думаю, что ребята сейчас сформируют график, какие матчи мы посмотрим, с кем встретимся. Я после этой поездки вернусь в Москву, а Гончар, Ковальчук, Малахов останутся там и уже будут летать-смотреть другие команды.

Мы олимпийские чемпионы. Это будет давить в Пекине?

Алексей Жамнов: Защищать титул всегда тяжелее. Будет непросто, приедут все сильнейшие, проходных матчей не будет. Это спорт, произойти может все, что угодно. Если команда - один кулак, обыграть можно любого. Канадцы сильны, но всегда можно настроиться на конкретный матч. Никто иллюзий не строит, но с канадцами можно побороться на олимпийские медали.

Уже интересовались коронавирусными условиями, в которых будет проходить Олимпиада в Пекине?

Алексей Жамнов: Пока не знаю всех правил, которые там будут. Понятно, что они будут жесткими. В Корее мы спокойно могли выехать за территорию олимпийской деревни. В Пекине вряд ли так позволят. Но ребята все это проходили в прошлом сезоне, плей-офф Кубка Стэнли игрался в пузыре, поэтому я не вижу проблем. Все будут в одинаковых условиях. Пока специфику организационных моментов мы не обсуждали.

Вы со многими тренерами работали. От кого бы взяли больше всего?

Алексей Жамнов: Думаю, больше всего взял бы от Юрзинова. Я работал с ним в московском "Динамо". Мне близка его концепция как тренера и как человека. Раньше другая концепция была. Он мне был как отец, пока мы сидели в Новогорске. Владимир Владимирович многое мне дал, мы с ним общаемся, он мне позвонил поздравил. Я взял от него многое, общение с игроками, видение игры. У него колоссальный опыт. Весь процесс его работы я видел от и до.

На какой срок заключен с вами контракт?

Алексей Жамнов: Контракт заключен до конца Олимпийских игр. Но есть пункт о пролонгации. Все будет зависеть от результата в Пекине.

Не поздно ли вы получили назначение, как считаете?

Алексей Жамнов: Всегда хочется побольше времени. Конечно, если бы было время с начала лета, было бы проще. Но я все понимал, когда соглашался возглавить сборную. Сейчас жаловаться будет неправильно. Если я согласился, я понимаю все трудности и готов отвечать.