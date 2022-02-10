Песков о ситуации с Валиевой: Единственным источником информации должен быть МОК

Шум вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой, завоевавшей "золото" в командном зачете, поднялся из-за тех, кто не обладает должной информацией по теме, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал ориентироваться на официальные сообщения Международного олимпийского комитета (МОК).

"Скандал разгорелся не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо", - отметил Песков на брифинге в четверг.

"Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК", - обозначил он позицию Кремля.

Напомним, церемония награждения российских чемпионов по фигурному катанию в команде должна была состояться еще в понедельник, но была отложена без объяснения причин. Позже издание Inside the Games объяснила это некими сомнениями в допинг-пробе Валиевой. Тем временем официальный представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляциями сообщения СМИ о проблемах с допингом у спортсменки.

Камила Валиева продолжает участие в Играх, сегодня она вышла на тренировку перед началом соревнований фигуристов в индивидуальном зачете.