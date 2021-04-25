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25.04.2021 03:11
Рубрика: Спорт

Джокович назвал игру Карацева феноменальной

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo / Tim Ireland Фото: AP Photo / Tim Ireland
Фото: AP Photo / Tim Ireland

Первая ракетка мира Новак Джокович восхитился игрой российского теннисиста Аслана Карацева, которому он проиграл в полуфинале турнира в Сербии.

Карацев прокомментировал победу над Джоковичем в Белграде

Джокович не проигрывал на родине очень давно, но в субботу, 24 апреля, он был вынужден капитулировать в поединке против Карацева в трех сетах - 5:7, 6:4, 4:6. После матча Джокович отметил игру соперника.

"Карацев сегодня играл просто феноменально, - цитирует Джоковича Sport Klub. - В те моменты, когда появлялись шансы переломить игру он начинал играть очень смело. И этот ход принес ему результат".

При этом своей игрой лидер мирового рейтинга остался не слишком доволен, добавив, что подобные неудачи воспринимаются болезненно. Джокович рассказал, что за этой игрой впервые наблюдал с трибун его сын. Серб признался, что в последним сете испытывал проблемы со здоровьем.

"Мне было плохо, кружилась голова. Это сильно мешало сосредоточиться. Но Карацев играл просто потрясающе и своего не упустил", - заявил Джокович.

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