Российские футболисты уступают бельгийцам после первого тайма в матче Евро

Футболисты сборной России проигрывают со счетом 0:2 команде Бельгии после первого тайма в своем стартовом матче на чемпионате Европы-2020.

Встреча команд группы B проходит в субботу в Санкт-Петербурге. У бельгийцев отличились Ромелу Лукаку на 10-й минуте и Тома Менье на 34-й.

В первом тайме главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже произвел две замены, и обе вынужденные: Денис Черышев вышел вместо Далера Кузяева, а Вячеслав Караваев - вместо Юрия Жиркова.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных России и Бельгии.