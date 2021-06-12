Российские футболисты уступают бельгийцам после первого тайма в матче Евро
Футболисты сборной России проигрывают со счетом 0:2 команде Бельгии после первого тайма в своем стартовом матче на чемпионате Европы-2020.
Встреча команд группы B проходит в субботу в Санкт-Петербурге. У бельгийцев отличились Ромелу Лукаку на 10-й минуте и Тома Менье на 34-й.
В первом тайме главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже произвел две замены, и обе вынужденные: Денис Черышев вышел вместо Далера Кузяева, а Вячеслав Караваев - вместо Юрия Жиркова.
"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных России и Бельгии.
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