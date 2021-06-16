Глава РФС признался, что его разочаровала игра сборной с бельгийцами
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что его разочаровала игра сборной в матче против Бельгии, а перед командой стоит задача на Евро-2020 выйти из группы.
Встреча группы B состоялась 12 июня в Санкт-Петербурге и завершилась крупной победой бельгийцев со счетом 3:0.
"Как и все болельщики, я испытал разочарование от матча с Бельгией. Не от результата, а от того, как играла команда. Не могу сказать, что это самая сильная Бельгия за все время. Команда играла без (Эдена) Азара и Де Брейне", - цитирует Дюкова Sport24.
Глава РФС напомнил, что перед командой стоит задача выхода из группы, выразил надежду, что игроки и тренерский штаб смогут ее выполнить.
Также Дюков рассказал о дальнейшей работе в команде Станислава Черчесова. По его словам, в марте 2020 года контракт был продлен с расчетом на отборочный турнир чемпионата мира-2022.
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