Ловчев и Бодров о том, способна ли наша сборная победить Финляндию
Темы эфира:
- как изменится игра команды по сравнению с игрой против Бельгии;
- почему считается, что сборная Финляндии - удобный соперник для сборной России;
- что означает для команды потеря Жиркова и возможное возвращение Кудряшова;
- бронзовые призеры Евро-2008 Аршавин и Малафеев считают, что нынешние сборники в их команде бы не играли. Это правда?
- согласны ли наши эксперты с чемпионом мира Франческо Тотти, который делает комплименты игрокам сборной России.
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