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16.06.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Ловчев и Бодров о том, способна ли наша сборная победить Финляндию

Один из лучших футболистов в истории нашего футбола Евгений Ловчев и футбольный эксперт Андрей Бодров в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" говорят о шансах сборной России в матче с Финляндией.
Текст: Артем Локалов

Темы эфира:

- как изменится игра команды по сравнению с игрой против Бельгии;

- почему считается, что сборная Финляндии - удобный соперник для сборной России;

- что означает для команды потеря Жиркова и возможное возвращение Кудряшова;

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Черчесов считает сборную Финляндии "непростым оппонентом" для России

- бронзовые призеры Евро-2008 Аршавин и Малафеев считают, что нынешние сборники в их команде бы не играли. Это правда?

- согласны ли наши эксперты с чемпионом мира Франческо Тотти, который делает комплименты игрокам сборной России.

Бонус! Гости эфира приносят футбольные презенты с историей, чтобы мы разыграли их среди наших подписчиков на странице RG.RU "Вконтакте".

Подписывайтесь и смотрите, как идет "Игра головой" на RG.RU! Стартуем в 11.00 (мск).

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