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16.06.2021 16:12
Рубрика: Спорт

Судья отменил гол финнов в ворота сборной России при помощи VAR

Текст: Артур Нанян

Главный рефери матча чемпионата Европы между сборными России и Финляндии Данни Маккели отменил гол финской команды, воспользовавшись подсказкой видеоассистентов.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Филины" забили уже на третьей минуте, воспользовавшись ошибкой защитников россиян. Точный удар головой нанес Йоэль Похьянпало, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.

Встреча команд группы B проходит в среду в Санкт-Петербурге. Идет первый тайм. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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