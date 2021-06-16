Судья отменил гол финнов в ворота сборной России при помощи VAR
Главный рефери матча чемпионата Европы между сборными России и Финляндии Данни Маккели отменил гол финской команды, воспользовавшись подсказкой видеоассистентов.
"Филины" забили уже на третьей минуте, воспользовавшись ошибкой защитников россиян. Точный удар головой нанес Йоэль Похьянпало, однако его гол не был засчитан из-за офсайда.
Встреча команд группы B проходит в среду в Санкт-Петербурге. Идет первый тайм. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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