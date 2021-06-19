Любопытно, но действующим финалистам чемпионата мира традиционно очень сложно даются первенства Европы. С введения в 1980 году группового этапа они всего однажды пробились в плей-офф: это удавалось сделать ФРГ в 1988 году. В XXI веке Германия (2004), Франция (2008) и Нидерланды (2012) не одержали на Евро ни одной победы при трех ничьих и шести поражениях.

Вот и хорваты стартовали на нынешнем розыгрыше турнира с поражения от Англии (0:1). Болельщиков "шашечных" разочаровал не только результат, но и игра, которую показали Лука Модрич и компания. Не случайно главный тренер балканской команды Златко Далич перед противостоянием с чехами дал понять: он недоволен своими футболистами и собирается произвести определенные изменения.

- Нам надо прибавлять в атаке. Против Чехии и Шотландии просто не будет, но я настроен оптимистично, поскольку мы хоть и не набрали ни одного очка на "Уэмбли", однако не были сметены англичанами. Для большей уверенности нам нужна победа. Уже в следующем матче все увидят другую Хорватию. Дело не только в духе, тактике и стиле. В стартовом составе тоже появятся новые футболисты. "Изменения будут", -сказал Далич в интервью официальному сайту УЕФА.

Что касается чехов, то команда Ярослава Шилгавого одержала в первом матче уверенную победу в Глазго над Шотландией (2:0). С учетом того, что при определенных раскладах из группы можно выйти с третьего места, такой результат, безусловно, увеличил шансы Чехии на участие в следующем раунде.

- Мы приехали на Евро уверенными в себе. Думаю, все видели, что мы готовы к турниру. Хорватия будет больше владеть мячом. Нам нужно быть более внимательными, лучше защищаться и стараться не допускать у своих ворот опасных моментов. Как только у них появятся шансы, полагаю, они воспользуются ими лучше, чем те же шотландцы, - заявил до игры Патрик Шик, оформивший дубль в матче с Шотландией.

Шик на данный момент - один из лучших игроков на Евро. В двух матчах он забил уже три гола, отличившись и во вчерашней встрече, и лидирует в списке бомбардиров турнира. А ведь четыре года назад Патрик дважды провалил медосмотр в "Ювентус" из-за проблем с сердцем, в результате чего ему так и не удалось перейти в топ-клуб. Летом 2017 года чех перешел в "Рому", но и там он не смог закрепиться. Проведя сезон в "Лейпциге", в 2020 году Шик перешел в "Байер", за который провел очень неплохой прошлый сезон, отличившись девять раз в Бундеслиге.

В двух встречах на нынешнем первенстве Европы Патрик Шик забил три мяча и возглавляет список лучших бомбардиров турнира

Говоря о раскладах в этой группе, то вчера, уже после подписания номера "РГ" в печать стал известен результат поединка Англии с Шотландией. До его старта в этом квартете с четырьмя очками лидировала Чехия, далее шли англичане (три очка), хорваты (одно очко) и шотландцы (ноль баллов).

Тем временем сборная Швеции одержала первую победу на Евро-2020, обыграв в Санкт-Петербурге Словакию со счетом 1:0.

К этой встрече словаки подошли с тремя очками в активе, достаточно неожиданно одолев в стартовом поединке турнира поляков (2:1). По сути, в противостоянии со шведами команду Штефана Тарковича вполне устраивала и ничья. Четырех очков наверняка хватило бы, чтобы решить вопрос с выходом из группы.

В свою очередь шведы выстояли в Севилье против Испании (0:0). Результат достойный, но для продолжения борьбы за участие в плей-офф скандинавам хорошо было бы обыграть словаков. В 30-градусную жару в городе на Неве футболистам было тяжело показать скоростную и зрелищную игру. В первом тайме так и вовсе моментов было минимум. Зато после перерыва шведы активизировались и, в конце концов, добились своего: на 77-й минуте Эмиль Форсберг реализовал пенальти.

Гол Форсберга так и остался единственным в этой встрече. В субботу Испания примет Польшу. От результата встречи в Севилье во многом зависит расклад сил перед заключительным туром группового этапа. Ну а пока в квартете "Е" с четырьмя набранными очками лидируют шведы, далее идут словаки (три очка), испанцы (одно очко) и поляки (ноль).