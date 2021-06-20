Испанские футболисты не могут выиграть уже четвертый подряд матч в финальной части Евро. Фото: Reuters

Начали групповой этап игроки "Красной Фурии" довольно неубедительной ничьей со шведами - 0:0. Перед поединком с поляками наставник испанцев Луис Энрике заявлял журналистам, что они сделают необходимые корректировки и добьются победу. А на деле...

В первом тайме испанцы долго раскачивались, но на 25-й минуте своего второго матча в финальной стадии, наконец, забили. Жерар Морено прорвался к границе штрафной с правого фланга и прострелил по диагонали на Альваро Морату, который опередил Бартоша Берешиньски и отправил мяч в сетку -1:0.

Несколько минут спустя Жерар Морено со штрафного запустил мяч рядом со штангой, но поляки выбрасывать белый флаг не спешили. Кароль Свидерски в одной из контратак пробил в штангу, а Роберт Левандовски на добивании угодил в Уная Симона.

Поляки постарались перехватить инициативу, и задуманное удалось "красно-белым" в начале второй сорокапятиминутки. Камиль Южвяк навесил с правого фланга, и главная польская звезда - Роберт Левандовски головой закинул мяч в сетку - 1:1.

Испанцы могли выиграть, но не реализовали отличный шанс. После того как Якуб Модер сфолил в штрафной на Жераре Морено, судья назначил пенальти. Исполнить 11-метровый взялся сам пострадавший, однако пробил в штангу. Мората первым подоспел на добивание, но ударил мимо...

После завершения матча Луис Энрике выглядел чернее тучи:

- Первое, что я хочу сделать сейчас - это спокойно посмотреть и проанализировать прошедший матч. Он подарил нам не самые лучшие ощущения. Возможно, мы доминировали, но этого было недостаточно для победы. Мне понравилось, как играла Польша. Поляки создали несколько отличных моментов. Возможно, мы слишком мудрили порой вместо того, чтобы играть прямолинейнее. Жаль, что не забили пенальти, ведь это был решающий момент.

А вот нападающий сборной Испании Альваро Мората решил, что лучшая защита - это нападение и обрушился с критикой в адрес своих болельщиков:

- Мы все читаем и слышим, что о нас говорят. Но если мы будем слушать все, что нам говорят, то будет еще хуже. Оставьте нас в покое. Обычно, когда крупные сборные попадают на такое соревнование, у страны и болельщиков возникает чувство единства. А что же происходит у нас? Где наша поддержка? Мы пока слабо ощущаем ее. Понятно, что наша команда следует за поколением гениев, которые выиграли все на свете, и нам трудно занять их место, но мы должны верить в себя. Футбол - командный вид спорта. Если мы не побеждаем, не имеет значения, забью я мяч или нет. Я разочарован, что мы не смогли набрать три очка. Следующий матч против словаков будет похож на финал Евро-2020. Мы понимаем, что на кону - плей-офф.

Нападающий испанцев Альваро Мората пообещал, что на решающий поединок против словаков его команда выйдет как на финал Евро-2020

Напомним, что в группе "Е" после двух матчей впереди шведы.

Накануне скандинавы в Санкт-Петербурге одолели словаков - 1:0. Успех пришел к шведской сборной благодаря точному удару Эмиля Форсберга с пенальти.

Решающие матчи в этом квартете, по итогам которых станут известны участники плей-офф, пройдут в среду, 23 июня.