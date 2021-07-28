"Россиянки были великими": Как пресса в США оценила поражение своих гимнасток

Американская пресса увидела "тревожные сигналы" для своих девушек еще после квалификации, где они также уступили россиянкам, а финал не оставил сомнений: в командной спортивной гимнастике, наконец, пришло время чествовать новых королев. После того, как один из менеджеров американской команды Том Фостер поздравил россиянок с тем прогрессом, которого им удалось добиться с 2019 года, агентство Associated Press написало: "Это трудно слышать. Не потому, что это противоречиво или нечестно, а потому что очень давно никто в американской женской гимнастике не произносил этого". Агентство напомнило, как на ЧМ-2019 сборная США "с большим отрывом" в почти шесть баллов опередила россиянок, "как и всех, кто пытался наступать американкам на пятки в последнее десятилетие".

"Но в Японии этот разрыв значительно уменьшился, а, возможно, и вовсе исчез", - констатирует агентство, называющее выступление россиянок "ослепительной демонстрацией артистизма и исполнения". "Не то, чтобы американки выглядели плохо. Но они не были великими. А россиянки были...". Задаваясь вопросом о том, как же сборная США растеряла лидерство, AP отвечает: "Годами американки, особенно Байлз, не только выполняли сложнейшие упражнения, но и делали их лучше всех. Со сложностью это по-прежнему так. Почему же русские финишировали первыми? Исполнение. Там, где американки допускали помарки, русские были точны".

"Американки приехали на Олимпиаду явными фаворитками, рассчитывая на третье подряд командное "золото" с учетом сильной сборной и присутствия Байлз", - пишет Yahoo Sports, напоминая, что на Олимпиаде-2016 сборная США легко опередила россиянок. После замены Байлз "американки сражались, чтобы продлить 11-летнюю серию побед. Перед последним раундом отрыв составлял всего 0,8 балла. Но Россия давлению не поддалась, не дрогнув ни на мгновение в выступлениях и обеспечив историческое поражение США".

Аналогично комментирует напряженный финал и телеканал CNN: "США сократили отставание до 0,8 баллов. Но все шансы на камбэк остались за пределами досягаемости, когда Виктория Листунова получила 14,166 за роскошное выступление, увеличив отрыв до трех очков. Затем Ангелина Мельникова получила 13,966 и закрепила победу, эмоционально отпраздновав это с напарницами. Победа оформила резонансный дубль с учетом мужского "золота" команды российских гимнастов днем ранее, а также закрыла США дорогу к третьей олимпийской победе подряд".

Для американской прессы главной драмой финала стала неудача и замена Байлз. Многократная олимпийская чемпионка не докрутила в воздухе заявленный опорный прыжок, а при приземлении гасила инерцию вынужденным шагом, размахом больше напоминавшим шпагат. Но обозреватель Yahoo Sports признает: "Они могли бы проиграть даже с Байлз, ведь русские обошли их в квалификации более, чем на балл".

О причинах ошибки и замены Байлз по горячим следам говорили разное. Но, судя по ее собственному эмоциональному интервью, опытная по спортивным, но не общим меркам 24-летняя гимнастка не вынесла огромного давления, висевшего над ней как над "величайшей атлеткой всех времен" - именно так воспевают ее на родине. "Невероятное, шокирующее известие", - повторял вновь и вновь после ее замены комментатор NBC News во время трансляции. "Симона Байлз иногда допускает ошибки. Но никогда еще я не видела ее так вылетающей с опорного прыжка", - отмечает журналист The New York Times. А ресурс Insider в подведении итогов отмечает, что Байлз тем не менее первой из американок подошла к российским гимнасткам, "обняла их и поздравила с блестящим, заслуживающим золота выступлением в этот день".

"Никто не носит корону вечно, а конец, когда он наступает, всегда шокирует, - философски комментирует серебро своих спортсменок USA Today. - Но для американок окончить здесь и в таком стиле было попросту непостижимо". Издание отмечает, что хотя у американок "челюсти отвисли" после ошибки Байлз в опорном прыжке, замена лидера психологически не выбила их из колеи: они веселились словно это было шоу, а не финал Олимпиады. "Но золотые медали решаются не по уверенности, а по очкам. А у американок попросту не было таких высоких оценок, чтобы выбраться из первоначальной ямы, - заключает USA Today. - Чтобы догнать русских в вольных упражнениях нужны были блестящие выступления всех троих. Этого не случилось".