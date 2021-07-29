Евгений Рылов вышел в финал на 200 метров на спине с лучшим временем

В полуфинале Рылов финишировал с результатом 1.54,45. Еще один наш спинист Григорий Тарасевич стал 12-м (1.57,06) и в финальный заплыв не попал.

Завтра Рылов будет бороться за второе "золото" Олимпиады в Токио. Он уже выиграл стометровку на спине с рекордом Европы, а также взял серебро в составе кролевой эстафеты 4х200 метров.

На Олимпаиде-2016 в Рио Рылов выиграл на дистанции 200 метров на спине "бронзу". На чемпионатах мира в 2017 и 2019 году завоевал титул и потом защитил его.