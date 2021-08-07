Борец Садулаев будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев получил право стать знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
Церемония закрытия пройдет в воскресенье на арене в Токио. Садулаев понесет флаг Олимпийского комитета России.
"Садулаев - знаменосец сборной России", - приводит слова Позднякова ТАСС.
Абдулрашид Садулаев в субботу стал двукратным олимпийским чемпионом, победив в соревновании по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограмм.
В решающем поединке он со счетом 6:3 одолел Кайла Снайдера из США.
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