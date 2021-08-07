Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
13:45
Вольная борьба
Финалы в отдельных весовых категориях
13:50
Легкая атлетика
Финалы в отдельных видах
14:30
Футбол
Финал: Бразилия - Испания (мужчины)
15:15
Волейбол
Финал: Франция - Россия (мужчины)
Идет  день олимпиады
07.08.2021 14:24
Рубрика: Спорт

Министр спорта РФ прокомментировал судейство в художественной гимнастике

Текст: Максим Домчев

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что судейство соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье вызвало множество вопросов.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Захарова о судействе на Олимпиаде: Пошли на подлог на глазах у всего мира

В субботу россиянка Дина Аверина по решению судей заняла второе место, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. По ходу соревнований многие спортсмены и тренеры подавали протесты на выставленные оценки.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил чемпионский характер Дины Авериной, выполнившей все сложнейшие элементы и показавшей прекрасное выступление. Однако решения судей, по мнению министра, вызвали немало вопросов.

"У каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству. Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран. Для нас Дина Аверина - настоящая чемпионка этой Олимпиады. Она заслуживала выиграть золото", - приводит слова Матыцина РИА Новости.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала работу судей "вопиющей несправедливостью".

Новости чемпионата
Путин поздравил российских синхронисток с победой на Олимпийских играх 15:42
Норвежец Ингебригтсен стал олимпийским чемпионом в беге на 1500 м 15:36
Сборная Швеции стала лучшей в командных соревнованиях по конкуру 15:33
Нирай Чопра принес Индии первое золото на Олимпиаде в Токио 15:21
Голландка Сифан Хассан завоевала золото Олимпиады в беге на 10 000 метров 15:16
Российские синхронистки выиграли золото Олимпиады в Токио 14:36

Российские синхронистки выиграли золото Олимпиады в Токио 14:36

Российские синхронистки в шестой раз подряд победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Вторыми стали китаянки, бронза у команды Украины. Произвольная программа российских синхронисток получила высочайшую оценку от судей

Российские гимнастки-художницы сенсационно остались без золота Олимпиады 12:27

Российские гимнастки-художницы сенсационно остались без золота Олимпиады 12:27

Художница Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье, уступив титул Линой Ашрам из Израиля. Белоруска Алина Горносько выиграла бронзу, Арина Аверина стала четвертой

Красильников и Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе на ОИ-2020 06:11

Красильников и Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе на ОИ-2020 06:11

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали серебро на турнире по пляжному волейболу. В первом сете россияне вели, но ближе к середине второго норвежцы перехватили инициативу и ушли немного вперед. Итоговый счет 21:18

Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа 06.08.2021

Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа 06.08.2021

В ряде олимпийских дисциплин в Токио пришла пора решающих матчей. Зрителей ждут финалы по футболу, баскетболу и волейболу среди мужчин, а также матч за третье место по водному поло среди женщин