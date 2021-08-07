Министр спорта РФ прокомментировал судейство в художественной гимнастике

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что судейство соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье вызвало множество вопросов.

В субботу россиянка Дина Аверина по решению судей заняла второе место, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. По ходу соревнований многие спортсмены и тренеры подавали протесты на выставленные оценки.

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил чемпионский характер Дины Авериной, выполнившей все сложнейшие элементы и показавшей прекрасное выступление. Однако решения судей, по мнению министра, вызвали немало вопросов.

"У каждого, кто смотрел сегодня соревнования по художественной гимнастике, возникло множество вопросов к судейству. Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран. Для нас Дина Аверина - настоящая чемпионка этой Олимпиады. Она заслуживала выиграть золото", - приводит слова Матыцина РИА Новости.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала работу судей "вопиющей несправедливостью".