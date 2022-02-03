Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр

4 февраля, пятница

"Россия 1"

15.00 - 17.10. Церемония торжественного открытия. Прямая трансляция.

Первый

21.30 - 23.30. "На зимних Олимпийских играх в Пекине".

"Матч ТВ"

07.05. Хоккей. Женщины. Россия - Швейцария. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

01.00 - 02.55 (в ночь с 4 на 5 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Повторы самых важных трансляций дня, вокруг соревнований.

"Матч! Страна"

07.55. Фристайл. Женщины. Могул. Первая квалификация. Повтор трансляции от 3 февраля.

09.05. Фристайл. Мужчины. Могул. Первая квалификация. Повтор трансляции от 3 февраля.

Наша сборная биатлонистов в преддверии Олимпиады на этапах Кубка мира показывала результаты, вселяющие оптимизм у болельщиков. Фото: РИА Новости

"Матч! Игра"

08.35. Керлинг. Смешанные пары. Швеция - США. Предварительный этап. Прямая трансляция.

5 февраля, суббота

Первый

11.45 - 13.20. Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 км. Прямая трансляция.

22.55 - 23.55. "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

10.45 - 11.45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон (7,5 км + 7,5 км). Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

07.05. Хоккей. Женщины. Канада - Финляндия. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

11.25. Скоростной бег на коньках. Женщины. 3000 м. Прямая трансляция.

13.45. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

16.35. Хоккей. Женщины. Россия - США. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

19.10 - 19.55. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обзор дня.

01.00 - 02.55 (в ночь с 5 на 6 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Итоги дня.

"Матч! Страна"

13.55 - 16.40. Шорт-трек.

(14.00). Женщины. 500 м. Предварительные забеги. (14.35). Мужчины. 500 м. Предварительные забеги. (15.20). Смешанная эстафета. Четвертьфинал. Полуфинал.

(16.25).Смешанная эстафета. Финал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

04.05. Керлинг. Смешанные пары. Австралия - Норвегия. Предварительный этап. Прямая трансляция.

09.05. Керлинг. Смешанные пары. Швеция - Канада. Предварительный этап. Прямая трансляция.

11.35. Хоккей. Женщины. Чехия - Швеция. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

14.05 - 15.20. Санный спорт. Мужчины. Одиночные сани. Первый заезд (из четырех). Прямая трансляция.

15.45 - 17.00. Санный спорт. Мужчины. Одиночные сани. Второй заезд. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

05.40. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация. Прямая трансляция.

09.15. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация. Прямая трансляция.

12.55. Фристайл. Мужчины. Могул. Вторая квалификация. Прямая трансляция.

14.25. Фристайл. Мужчины. Могул. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Женщины. Россия - США. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

6 февраля, воскресенье

Первый

09.50 - 12.00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон (15 км + 15 км). Прямая трансляция.

00.15 - 01.15 (в ночь с 6 на 7 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

04.30. Фигурное катание. Командный турнир. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция.

06.50. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

06.00. Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Прямая трансляция.

08.50 - 09.50. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обозрение.

11.25. Скоростной бег на коньках. Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция.

14.00. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

16.10. Санный спорт. Мужчины. Одиночные сани. Четвертый, финальный заезд. Прямая трансляция.

17.00 - 18.30. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обзор дня.

19.10 - 21.45. "XXIV зимние Олимпийские игры". Повтор самых важных трансляций дня.

01.55 - 02.55, 03.00 - 05.10. "XXIV зимние Олимпийские игры". Итоги дня.

"Матч! Страна"

11.30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финальные соревнования. Трансляция в записи.

13.55 - 15.45. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Средний трамплин. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

04.05. Керлинг. Смешанные пары. Китай - Великобритания. Предварительный этап. Прямая трансляция.

09.05. Керлинг. Смешанные пары. Канада - Чехия. Предварительный этап. Прямая трансляция.

14.25. Санный спорт. Мужчины. Одиночные сани. Третий, предпоследний заезд. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

04.25. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Квалификация. Прямая трансляция.

07.25. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация. Прямая трансляция.

12.55. Фристайл. Женщины. Могул. Вторая квалификация. Прямая трансляция.

14.25. Фристайл. Женщины. Могул. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Женщины. Швейцария - США. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Илья Трисвятский

7 февраля, понедельник

Первый

04.00 - 08.00. Фигурное катание. Командный турнир. Финальные соревнования. (04.15). Спортивные пары. Произвольная программа. (05.30). Танцевальные пары. Произвольный танец. (06.35). Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

01.00 - 02.05 (в ночь с 7 на 8 февраля). "Дневник Олимпиады".

"Россия 1"

11.30 - 14.00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км. Прямая трансляция.

02.20 - 04.15 (в ночь с 7 на 8 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине". Повторы трансляций самых важных соревнований дня, репортажи, аналитика.

"Матч ТВ"

05.10. Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. Первая попытка. Прямая трансляция.

07.05. Хоккей. Женщины. Россия - Канада. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

10.00. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обозрение.

11.25. Скоростной бег на коньках. Женщины. 1500 м. Прямая трансляция.

12.50 - 13.50, 14.30 Перекличка трансляций с олимпийских арен.

17.45 - 18.30. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обзор дня.

22.55 - 01.00 (в ночь с 7 на 8 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Итоги дня.

01.45 - 03.55 (в ночь с 7 на 8 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Повтор самых важных трансляций дня.

"Матч! Страна"

04.25. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Предварительные соревнования. Прямая трансляция.

08.25. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Предварительные соревнования. Прямая трансляция.

14.25. Шорт-трек. (14.30). Женщины. 500 м. Четвертьфинал. (14.45). Мужчины. 1000 м. Четвертьфинал. (15.10). Женщины. 500 м. Полуфинал. (15.20). Мужчины. 1000 м. Полуфинал. (15.45). Женщины. 500 м. Финал. (15.55). Мужчины. 1000 м. Финал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

04.05. Керлинг. Смешанные пары. США - Великобритания. Предварительный этап. Прямая трансляция.

14.45. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. Первый заезд (из четырех). Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Женщины. Финляндия - Швейцария. Предварительный этап. Группа "А". Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

06.55. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

08.40. Горные лыжи. Женщины. Гигантский слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

14.40. Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные команды. Первая и вторая, финальная, попытки. Прямая трансляция.

16.30. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. Второй заезд (из четырех). Прямая трансляция.

8 февраля, вторник

Первый

13.15 - 15.30. Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. (13.30). Женщины. Четвертьфинал. (13.55). Мужчины. Четвертьфинал. (14.25). Женщины. Полуфинал. (14.35). Мужчины. Полуфинал. (14.45). Женщины. Финал. (15.00). Мужчины. Финал. Прямая трансляция.

00.00 - 01.00 (в ночь с 8 на 9 февраля). "Дневник Олимпиады".

01.00 - 02.00 (в ночь с 8 на 9 февраля). "На зимних Олимпийских играх в Пекине". Повторы самых важных моментов дня, интервью, репортажи, аналитика.

"Россия 1"

04.15. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция.

11.25 - 14.00. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. Прямая трансляция.

02.20 - 05.00 (в ночь с 8 на 9 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине". Повторы трансляций самых важных соревнований дня.

"Матч ТВ"

04.55. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финальная сессия. Прямая трансляция.

06.10. Горные лыжи. Мужчины. Супергигант. Прямая трансляция.

07.05. Хоккей. Женщины. США - Канада. Предварительный этап. Группа "А". Заключительный игровой день. Прямая трансляция.

09.25. Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финальные заезды. Прямая трансляция.

11.25 - 13.20. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

13.25. Скоростной бег на коньках. Мужчины. 1500 м. Прямая трансляция.

14.50. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. Третий, предпоследний заезд. Прямая трансляция.

16.05 - 16.40, 17.15 - 18.30. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия. Предварительный этап. Группа "А". Заключительная игра. Прямая трансляция.

16.40. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани. Четвертый, финальный заезд. Прямая трансляция.

19.25 - 21.50. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обзор дня.

22.45 - 01.00 (в ночь с 8 на 9 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Итоги дня.

01.45 - 03.55 (в ночь с 8 на 9 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Повтор самых важных трансляций дня.

"Матч! Страна"

05.35. Сноуборд. Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

16.05. Хоккей. Женщины. Россия - Финляндия. Предварительный этап. Группа "А". Заключительная игра. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

09.00. Керлинг. Смешанные пары. Матч за третье место. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Смешанные пары. Финал. Прямая трансляция.

9 февраля, среда

Первый

00.00 - 01.00 (в ночь с 9 на 10 февраля). "Дневник Олимпиады".

01.00 - 02.00 (в ночь с 9 на 10 февраля). "На зимних Олимпийских играх в Пекине".

"Россия 1"

11.35 - 14.00. Хоккей. Мужчины. Россия - Швейцария. Предварительный этап. Группа "В". Первый тур. Прямая трансляция.

02.20 - 04.30 (в ночь с 9 на 10 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине". Повторы трансляций самых важных соревнований дня.

"Матч ТВ"

05.10. Горные лыжи. Женщины. Слалом. Первая попытка. Прямая трансляция.

06.00. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финальная сессия. Прямая трансляция.

08.40. Горные лыжи. Женщины. Слалом. Вторая, финальная попытка. Прямая трансляция.

09.25. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Финальные соревнования. (09.30). 1/8 финала. (10.05). Четвертьфинал. (10.25). Полуфинал. (10.45). За третье место. Финал. Прямая трансляция.

10.55. Лыжное двоеборье. Личный турнир. Первый вид. Прыжки на лыжах с трамплина. Прямая трансляция.

11.55 - 13.20. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

13.55. Лыжное двоеборье. Личный турнир. Второй, финальный вид. Гонка преследования 10 км. Прямая трансляция.

14.30. Перекличка трансляций с олимпийских арен.

17.45. Хоккей. Мужчины. Чехия - Дания. Предварительный этап. Группа "В". Первый тур. Прямая трансляция.

19.25 - 21.50. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обзор дня.

22.45 - 01.00 (в ночь с 9 на 10 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Итоги дня.

01.45 - 03.55 (в ночь с 9 на 10 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Повтор самых важных трансляций дня.

"Матч! Страна"

06.00. Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация. Прямая трансляция.

13.55. Шорт-трек. (14.00). Мужчины. 1500 м. Четвертьфинал. (14.45). Женщины. 1000 м. Предв. забеги. (15.30). Мужчины. 1500 м. Полуфинал. (15.45). Женщины. Эстафета 3000 м. Полуфинал. (16.20). Мужчины. 1500 м. Финал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра!

04.25. Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. Квалификация. Прямая трансляция.

07.25. Сноуборд. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Прямая трансляция.

15.00. Керлинг. Мужчины. Россия - США. Предварительный этап. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

15.15. Санный спорт. Двойки. Первый заезд. Прямая трансляция.

16.30. Санный спорт. Двойки. Второй, финальный заезд. Прямая трансляция.

10 февраля, четверг

Первый

09.45 - 12.00. Лыжные гонки. Женщины. 10 км классическим стилем. Прямая трансляция.

00.00 - 01.00 (в ночь с 10 на 11 февраля). "Дневник Олимпиады".

01.00 - 02.00 (в ночь с 10 на 11 февраля). "На зимних Олимпийских играх в Пекине".

"Россия 1"

04.30. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция.

02.20 (в ночь с 10 на 11 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине". Повторы трансляций самых важных соревнований дня.

"Матч ТВ"

07.05. Хоккей. Мужчины. Швеция - Латвия. Предварительный этап. Группа "С". Первый тур. Прямая трансляция.

09.25. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финальные соревнования. (09.25). 1/8 финала. (09.40). 1/4 финала.(10.00). Полуфинал. (10.15). За 3-е место. Финал. Прямая трансляция.

10.25. Керлинг. Мужчины. Россия - Китай. Предварительный раунд. Прямая трансляция.

11.50. Хоккей. Мужчины. Финляндия - Словакия. Предварительный этап. Группа "С". Первый тур. Прямая трансляция.

14.00. Фристайл. Акробатика. Смешанные команды. Финал. Прямая трансляция.

15.15. Скоростной бег на коньках. Женщины. 5000 м. Прямая трансляция.

16.10 - 16.45, 17.45 - 18.30. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Предварительный этап. Группа "А". Первый тур. Прямая трансляция.

16.45. Санный спорт. Командная эстафета. Прямая трансляция.

19.25 - 21.50. "XXIV зимние Олимпийские игры". Обзор дня.

22.45 - 01.00 (в ночь с 10 на 11 февраля). "XXIV зимние Олимпийские игры". Итоги дня.

"Матч! Страна"

04.25. Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

05.55. Скелетон. Мужчины. Второй заезд (из четырех). Прямая трансляция.

06.55. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация. Прямая трансляция.

08.55. Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финальные соревнования. Прямая трансляция.

"Матч! Игра!

04.00. Керлинг. Женщины. Россия - США. Предварительный этап. Прямая трансляция.

09.00. Керлинг. Мужчины. Китай - Россия. Предварительный этап. Прямая трансляция.

16.05. Хоккей. Мужчины. Канада - Германия. Предварительный этап. Группа "А". Первый тур. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

04.25. Скелетон. Мужчины. Первый заезд (из четырех). Прямая трансляция.

05.25. Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. Первый вид - скоростной спуск. Прямая трансляция.

09.10. Горные лыжи. Мужчины. Суперкомбинация. Второй, финальный вид - слалом. Прямая трансляция.

Время начала трансляций указано московское.

В программе возможны изменения и дополнения.