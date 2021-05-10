Промес остался в запасе "Спартака" на матч с "Химками"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на последний матч 29-го тура чемпионата России против "Химок". Начало встречи запланировано на 19 часов вечера.

Главная новость - отсутствие на поле с первых минут у хозяев Квинси Промеса.

Полностью состав "красно-белых" выглядит следующим образом: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Айртон, Роман Зобнин, Алекс Крал, Виктор Мозес, Александр Соболев, Эзекьель Понсе, Джордан Ларссон.

Добавим, что сегодняшний матч - последняя игра "Спартака" на своем поле при Доменико Тедеско. Что касается турнирной таблицы, то "красно-белые" идут на третьем месте, имея равные очки с "Локомотивом" (по 53), но имеют матч в запасе.