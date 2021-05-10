Новости

Департамент транспорта Москвы изменит работу двух веток метро 19:21
Футболисты "Спартака" вышли на матч с "Химками" в майках с Тедеско 19:18
Серийный убийца Мишель Фурнире умер в тюремной больнице во Франции 18:55
Промес остался в запасе "Спартака" на матч с "Химками" 18:35
Путин отметил вклад Павла Буре в развитие любительского спорта 18:08
От коронавируса умер продюсер Александр Шкодо 18:03
Apple подала иск к ФАС из-за штрафа в миллиард рублей 17:52
Глава МИД Сербии заявил об участившихся нападениях на косовских сербов 17:41
Песков подтвердил планы Путина по очному участию в ПМЭФ 17:29
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения около жилых домов 17:05
Премьер Австрии назвал дату выхода страны из карантина 16:37
Голливудские актеры обвинили "Золотой глобус" в "нехватке толерантности" 16:37
На русском языке вышел первый трейлер второго "Венома" 16:28
В Сан-Марино полностью победили коронавирус благодаря "Спутнику V" 16:19
Путин призвал соблюдать масочный режим 15:51
Путин призвал россиян сделать прививку от COVID-19, "не теряя времени" 15:49
Путин рассказал о своих антителах от коронавируса 15:43
Малайзия вводит ограничения на передвижение по стране 15:39
Путин пообщался на немецком с главой Международной федерации хоккея 15:31
Хилари Суэнк сыграет в феминистском байопике про автогонщицу 14:51
Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня 14:43
Модель обвинила Мэрилина Мэнсона в садизме, изнасилованиях и вампиризме 14:28
Заявка сборной России на Евро-2020 станет известна после сбора в Австрии 14:24
Общественный порядок в День Победы охраняли 18 тысяч росгвардейцев 14:21
Путин пригласил Жапарова в Россию 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
10.05.2021 18:35
Рубрика: Спорт

Промес остался в запасе "Спартака" на матч с "Химками"

Текст: Артур Нанян

Стал известен стартовый состав "Спартака" на последний матч 29-го тура чемпионата России против "Химок". Начало встречи запланировано на 19 часов вечера.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
СМИ: "Спартак" может предложить Жиго контракт на улучшенных условиях

Главная новость - отсутствие на поле с первых минут у хозяев Квинси Промеса.

Полностью состав "красно-белых" выглядит следующим образом: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Айртон, Роман Зобнин, Алекс Крал, Виктор Мозес, Александр Соболев, Эзекьель Понсе, Джордан Ларссон.

Добавим, что сегодняшний матч - последняя игра "Спартака" на своем поле при Доменико Тедеско. Что касается турнирной таблицы, то "красно-белые" идут на третьем месте, имея равные очки с "Локомотивом" (по 53), но имеют матч в запасе.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы ФК "Химки" Чемпионат России по футболу 2020/2021