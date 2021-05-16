Михаил Гершкович начинал в московском "Локомотиве", вошел в юношескую сборную страны, которая впервые в истории выиграла юношеский чемпионат Европы. Перейдя в "Торпедо", прекрасно взаимодействовал в тандеме со своим старшим другом - великим Эдуардом Стрельцовым. Вместе с московским "Динамо" впервые в отечественной футбольной истории дошел до финала Кубка обладателей Кубка УЕФА. Отличный дриблер, становившийся чемпионом и дважды обладателем Кубка страны, Гершкович выступал и за сборную СССР. Стал главным тренером молодежной сборной России, а затем и тренером национальной команды. С 2006 года возглавляет созданное вместе с другими знаменитыми российскими футбольными наставниками "Объединение отечественных тренеров по футболу". Наверняка поэтому с места в карьер, не дожидаясь вопросов, Михаил Данилович начал с главного для себя, а может, и для нас: с коллег по профессии.

Михаил Гершкович: Настораживает, что опять в нашу страну приезжают на заработки иностранные тренеры. Ладно бы именитые, у которых можно было бы чему поучиться. Сейчас в четырех московских клубах и в "Краснодаре" зарубежные наставники уровня среднего. Для любого тренера очень важно работать, тренировать. А у этих пяти клубов хорошее финансирование и подготовленные базы, приличные составы, укомплектованные классными футболистами.

Вы к чему это? Ведь так уж повелось. В принципе мы к иностранным гостям привыкли. Точнее отвыкнуть от них не получается.

Михаил Гершкович: Это я к тому, что зарубежные тренеры у нас в наиболее благоприятных условиях. А у наших такого нет. Андрей Талалаев ("Ахмат"), Игорь Черевченко ("Химки"), Юрий Матвеев ("Урал"), Владимир Федотов ("Сочи"), Валерий Карпин ("Ростов"), Алексей Стукалов ("Уфа") поставлены в положение гораздо более сложное. Попробуйте посоперничать, когда дается такой гандикап. Давайте поменяем местами иностранцев с нашими. Карпина - в "Спартак", Тедеско - в "Ростов". А о Стукалове скажу особо. Молодой тренер пришел в команду и как квалифицированно, тонко изменил ее игру в тактическом плане!

Но есть же и Сергей Семак в Петербурге.

Михаил Гершкович: Именно. Придя в питерский "Зенит", где так здорово работается, три года подряд выигрывает чемпионат страны. Или посмотрите, насколько быстро в относительно комфортных условиях Леонид Слуцкий за полгода поднял из руин казанский "Рубин". А как здорово идут дела у Игоря Осинькина в самарских "Крыльях", как интересно трудится Сергей Юран в хабаровском СКА. Но сколько наших хороших специалистов, давайте по-простому, сидят без работы. Имею в виду Дмитрия Хохлова, Егора Титова, Дмитрия Кобелева, Омари Тетрадзе, Андрея Тихонова, Дмитрия Аленичева, Вадима Евсеева, Игоря Колыванова... Пусть простят меня ребята, если кого-то не назвал. Да, у некоторых не все порой складывалось удачно. И что? Это волчий билет? Чем они хуже варягов, некоторые из которых только-только осваивают тренерскую профессию да еще и привозят с собой по три-четыре помощника, занимающих места, где могли бы трудиться наши?

Вернемся к "Зениту". Три раза подряд - чемпион. Это здорово. Но и столько же лет никого из соперников нет и близко. И три раза подряд фиаско в Лиге чемпионов. Если бы только у Питера и лишь в чемпионской лиге. Лучший результат сезона - выход "Краснодара" в Лигу Европы. Но там такой позор с "Загребом", что, может, лучше было бы и не выходить. Чем объяснить хронические провалы?

Михаил Гершкович: Очень серьезная тема для разговора. Если коротко, все-таки не скажу, что "Зенит" на голову сильнее всех. Часто соперники в игре с лидером проваливаются. Возьмите те же московские клубы. Их иностранным тренерам приходится у нас осваиваться, смотреть, какой же он - российский футбол. Пока они осмотрятся, разберутся... А у их пригласивших не хватает терпения, чтобы дождаться результата, поработать с тренером подольше. Возьмите того же Семака с неудачами в Лиге чемпионов. Но ему дают набраться опыта. Хочется верить, что в следующем сезоне у "Зенита" получится, команда выстрелит.

Что касается других команд, то давайте откровенно. Наш футбол отстает от европейского. И с каждым годом отставание все больше и больше.

Сурово.

Михаил Гершкович: Вы же сами просили меня: поговорим начистоту. Связано с тем, что в клубах, даже тех, что в верхней части таблицы, уровень мастерства игроков ниже среднего. Посмотрите на игру ведущих команд. В глазах рябит от брака. Технически подготовлены слабо. Значит, приходится снижать скорость как раз тогда, когда требуется быстрое движение. Игрок понимает, что надо обрабатывать мяч, а на скорости он это сделать не может и останавливается. Или принимаются тактические решения, которые ситуации на футбольном поле не соответствуют. Мы обедняем свою игру. С этим в европейских лигах побеждать сложно. А тренерский штаб сборной обращает внимание - со скоростным футболом большие сложности.

Михаил Гершкович: Наш футбол отстает от европейского. И с каждым годом отставание все больше и больше

Наш паровоз забрел в тупик или есть выход?

Михаил Гершкович: Выход все тот же. Развивать детский, юношеский футбол.

Сколько лет об этом говорим.

Михаил Гершкович: Говорить - говорим. Была в нашем детском футболе хорошая тренерская школа. Сейчас - нет.

И где она?

Михаил Гершкович: Надо возрождать. За пафос простите. Но иначе ничего не получится. Отстаем здесь, и, естественно, в большом футболе тоже. Мы слабы в технике. Физическую подготовку всегда реально подтянуть. Но когда взрослым, бьющимся за результат, работать над техническими приемами? Не освоили в детско-юношеском футболе, значит, опоздали. Да, есть большая проблема, и к ее решению надо привлекать профессионалов. Тут очень пригодится огромный опыт людей, входящих в наше тренерское объединение.

Чем объясните успех в Премьер-лиге, считаю так, "Спартака" и "Локо"? Спасибо Тедеско и Николичу? Или Федуну и РЖД?

Михаил Гершкович: А мы в преамбуле это обсуждали. Посмотрите, в каких условиях работают Тедеско и Николич. Были бы в этих условиях, в том числе и финансовых, наши специалисты, результат получился бы не хуже. Да если бы еще дали возможность поработать какой-то период времени. Я думаю, тогда "Спартак" и тот же "Локомотив" были бы более конкурентными. И посмотрите, как время от времени лихорадит "Спартак". Тедеско умеет настроить, завести команду. Но во что тактически играет команда? Расчет на высокий уровень мастерства игроков. Да, "Спартак" добился в этом сезоне успехов - определенных. Но сказать, что команда показывает отличный футбол, я не могу.

Мы беседуем о футболе, но что-то нет в разговоре радости и оптимизма. Может, чем-то осчастливит нас чемпионат Европы? Есть ли шансы на выход из группы или даже на какое-то заветное больше? Наша сборная последние годы твердо занимает в мировой классификации места в четвертой десятке. Это действительно ее уровень?

Михаил Гершкович: Действительно, сегодня уровень наш такой. Ну что там, если, к примеру, не можем подготовить двух надежных центральных защитников. Не винить же за это тренеров сборной. Признаем: уровень мастерства игроков очень низкий. Команда может быть конкурентоспособной на крупном международном турнире только за счет качественной подготовки. Обычно у сборных на это остается лишь короткий период. А на первенство мира-2018 срок был длиннее. И Станислав Черчесов сумел создать исключительно боеспособный коллектив, психологически сплоченный. Подтянул физическую подготовку. Вот за счет этого команда способна дать бой сопернику. А сейчас у нас соперник по группе Бельгия, да и Дания, признаем честно, сильнее, чем мы, находящиеся где-то на уровне Финляндии. Но я надеюсь, что сработает этот тренерский фактор: есть определенное время, чтобы подготовить к Евро боеспособный коллектив. И вот здесь у меня есть определенный оптимизм. Можем выйти даже с третьего места в группе. Я надеюсь на тренерское мастерство.

А вот с квалификацией на чемпионат мира сложнее. Времени у Черчесова не будет: сборы за два-три дня до игры. Мы начали, в общем-то, нормально. Взяли шесть очков из девяти. Но вот команды в группе, не считая аутсайдеров, более-менее равные. А мастерство футболистов, ох, даже ниже среднего. Грубо? Но так оно и есть. И тут с оптимизмом у меня плоховато.