Джикия: Надеюсь, увидим в Копенгагене наших болельщиков

Георгий Джикия - один из самых опытных игроков сборной. Он вызывается в команду с 2016 года. Фото: Getty Images

Именно Джикии в субботу предстоит сдерживать одного из лучших нападающих мира - бельгийца Ромелу Лукаку. В интервью "РГ" Георгий поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы и вспомнил, кто ему сильнее всех помог в начале карьеры в сборной.

Вы прошли вторые сборы накануне крупным турниром, первый был перед Кубком конфедераций-2017. Какие-то отличия есть в подготовке?

Георгий Джикия: Примерно все было так же, как и четыре года назад. Австрия, тот же отель - все отлично. Понятно, что состав другой и прошло много времени. Но, в принципе, основы все те же.

Удалось подготовиться?

Георгий Джикия: Да, мы хорошо подготовились, провели хорошие сборы. По возвращении делали более точечную работу.

Если в процентах брать, насколько, на ваш взгляд, готова сборная к Евро?

Георгий Джикия: С моей стороны будет необъективно говорить о таких вещах, эти вопросы лучше задавайте тренерскому штабу. Что касается меня, то повторюсь: команда готова и с большим нетерпением ждет Евро. А делать какие-то выводы, будь то по подготовке или другим вопросам можно после первого матча с Бельгией.

Евро должен был пройти год назад. По сравнению с состоянием годичной давности сейчас вы в лучшей форме, или в той же?

Георгий Джикия: Сейчас лучше себя чувствую. Прошлый год получился скомканным из-за пандемии, плюс был приостановлен чемпионат, была большая пауза, карантин.

Хорошо, что начинаем с матча против Бельгии?

Георгий Джикия: Тяжело говорить, таков жребий. Бельгия в представлениях не нуждается - это очень сильный соперник. Но Евро состоит как минимум из трех матчей. Посмотрим, как все сложится.

В субботу будет третий поединок против Бельгии за последние два года. Со стороны как кажется - они стали сильнее или нет?

Георгий Джикия: Если смотреть по именам - там плюс-минус те же футболисты. Наверное, они стали сильнее, опытнее. Глупо отрицать, что у Бельгии одна из лучших сборных в мире.

Скорее всего, вам придется играть против Лукаку, который провел выдающийся сезон в Италии. Есть мысли, как его остановить?

Георгий Джикия: Я смотрел игры с его участием, делал какой-то анализ. Вы правильно сказали, что Лукаку - один из лучших форвардов мира. Но в субботу будет не матч Джикии с Лукаку, а России против Бельгии. И все будет зависеть от командных действий.

Что думаете о финнах? Есть мнение, что они - самый легкий соперник в группе.

Георгий Джикия: Все наши мысли сейчас о Бельгии, но вы верно заметили, что к финнам немного снисходительное отношение у ряда экспертов, болельщиков. Однако Евро - серьезный турнир, и здесь слабых команд не бывает. Поэтому никакой недооценки с нашей стороны точно не будет.

Недопуск наших зрителей в Копенгаген - вы как-то обсуждали эту тему в сборной?

Георгий Джикия: Да, мы говорили между собой. Отсутствие наших болельщиков - большой минус. Но я уверен, что мы в любом случае будем чувствовать поддержку. И на стадионе в Копенгагене где-нибудь точно увидим наших фанатов.

На Евро с третьих мест тоже могут выйти в плей-офф. Как-то в голове это сидит или думаете только о первых двух строчках?

Георгий Джикия: Нет, мы о таких вещах не думаем - это не совсем хорошая идея. Конечно, все знают регламент, и что такой вариант есть, но надо стараться занять первые две строчки.

Вы впервые были вызваны в сборную в 2016 году. Чувствуете себя уже ветераном, можете напихать кому-то из молодых?

Георгий Джикия: Ветераном себя не ощущаю, да и пихать особо никому не хочется. Сборная и клуб - совершенно две разные вещи. У нас в национальной команде хорошая атмосфера, тренерский штаб четко следит за всем, все на равных условиях. Надо просто подготовиться к Евро и хорошо себя проявить на нем.

Молодые ребята вроде Мухина и Евгеньева хорошо влились в коллектив?

Георгий Джикия: Если говорить конкретно о них, то никаких проблем не было. У нас из молодых есть еще Самошников, Макаров, который отлично общается со всеми, будь то в столовой или до тренировки. Ребята молодцы - атмосфера в сборной что надо.

Во время чемпионата мира все болели за сборную, отношение было топовое. А сейчас оно какое, на ваш взгляд?

Георгий Джикия: Мне кажется, к нам хорошо относятся. Все же чемпионат мира был относительно недавно, у многих еще остались те эмоции. На сегодня я вижу больше позитива, чем негатива. Три года назад сборная достигла высокой планки, и не хочется все это растерять.

В конце прошлого года, особенно после поражения от Сербии со счетом 0:5, было немало критики. Как отнеслись к ней?

Георгий Джикия: Нам повезло, что после Сербии был отпуск. Вот если бы были еще какие-то матчи, пришлось бы несладко. Тяжело проигрывать 0:5, но я точно могу сказать, что мы сделали определенные выводы и исправили ошибки, которые были допущены нами и стали только сильнее.

Может и хорошо, что так проиграли? Такие поражения могут взбодрить команду.

Георгий Джикия: С одной стороны, ничего позитивного в таких матчах нет, но с другой - они заставляют задуматься и более детально посмотреть на все. Так что тут 50 на 50.

Как узнали о первом вызове в сборную? Не подумали, что это шутка?

Георгий Джикия: Я был в Перми, играл за "Амкар". Увидел себя в расширенном списке, затем - в окончательной заявке. Если не ошибаюсь, это были сборы перед матчем с Катаром.

Не тушевались?

Георгий Джикия: Немножко было. Не мог себе представить, что Станислав Саламович заметит меня в "Амкаре", было очень приятно. Когда приехал, было небольшое волнение, потому что я вообще никого не знал в сборной. Но меня хорошо приняли. Хотел бы выразить благодарность всем, кто мне тогда помог. Я быстро адаптировался, хоть и не сыграл первые четыре матча. Однако затем я провел весь Кубок конфедераций и уже полностью стал своим.

Кто-то тогда больше всех поддерживал вас?

Георгий Джикия: На первых сборах я почти никого не знал, но мне очень помог Игорь Акинфеев. На вторых сборах было полегче, потому что я приехал в качестве игрока "Спартака", а нас из клуба было 5-6 человек. Как-то уже спокойнее себя чувствовал.

Федор Кудряшов в интервью нам рассказал, что одна из задач опытных ребят - передавать некие традиции, устои, молодежи. Вам это удается? Вообще новички за советами обращаются?

Георгий Джикия: Ребята спрашивают, интересуются историей. В этом плане Федя Кудряшов может им больше рассказать, потому что у него за плечами прекрасный опыт чемпионата мира. Я и сам могу за каким-то советом обратиться к нему. Очень уважаю Федю, дружу с ним. Он всегда расскажет, покажет, поможет. Кудряшов - один из старожилов сборной, человек, с которым всегда можно поговорить.

Кто в сборной лидер на поле и в раздевалке? Это один и тот же человек?

Георгий Джикия: У нас есть капитан, который подбадривает остальных и является лидером. Безусловно, Дзюба - лидер как на поле, так и в раздевалке, он играет большую роль в коллективе. А вообще, когда мы находимся на сборах, мало контактируем, потому что есть тренировочный процесс, разных активностей, процедур, теорий, где не вся команда принимает участие.

Нет ощущения, что вы входите в костях сборной? Что Черчесов полностью доверяет вам.

Георгий Джикия: Я уже больше пяти лет в сборной, у нас мало таких футболистов. Сейчас в команде много молодежи, так что да, можно сказать, что я один из самых опытных ребят. Но есть игроки и постарше, у которых больше карьерных достижений.

В чем феномен Юрия Жиркова?

Георгий Джикия: Если бы кто-то знал ответ на этот вопрос, я бы с удовольствием его послушал. Но если без шуток - одно удовольствие смотреть на Жиркова во время тренировочного процесса, чему-то учиться у него. Я недавно сказал ему, что он красавец. Хочется, чтобы Юрий играл как можно дольше. И самое главное - здоровья ему.

В какой момент вы поняли, что сборная недалеко и уже не является какой-то несбыточной мечтой?

Георгий Джикия: Даже когда меня вызвали, не до конца в это верилось. И думать не мог, что буду участвовать в составе сборной на таких больших турнирах.

А сейчас привыкли?

Георгий Джикия: Не то чтобы привык, но стал спокойнее. Все же пять лет играю за команду. Тех эмоций, которые были во время первого и второго сборов, понятное дело, нет, но я с большой ответственностью подхожу к любому матчу за сборную.

Джикия: Я анализировал игру Лукаку, Азара. Но в субботу будет матч не Джикии с Лукаку, а России с Бельгией. Главное - командные действия

Какие главные козыри у нашей национальной команды?

Георгий Джикия: Главный козырь - командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй - болельщики, третий - наши "легионеры". Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева.

Все-таки это имеет значение, когда люди играют в Европе, да?

Георгий Джикия: Имеет. Если сравнивать Головина, Миранчука и Черышева с самими собой пятилетней давности, прогресс очевиден. Они играют в европейских топ-лигах, и когда такие футболисты приезжают в сборную - это добавляет команде уровня.

У Миранчука был непростой сезон в "Аталанте". Следил за ним?

Георгий Джикия: Он физически окреп. Во время сборов краем глаза смотрел на его действия, игру, подготовку. Видно, что это совершенно другой Алексей, нежели чем он был несколько лет назад. Миранчук - большой молодец. Признаюсь, за ним чуть больше слежу, потому что итальянский чемпионат мне немного ближе. Когда он забил первые пару мячей, писал ему, поздравлял, затем перестал, потому что стал забивать еще чаще (смеется). Переживаю за него, как и за всех остальных наших ребят. Они молодцы.

Состав команды

Накануне расположение сборной России покинули три игрока: Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев.

Окончательный состав команды выглядит следующим образом.

Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит").

Полузащитники: Денис Черышев ("Валенсия"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Даниил Фомин ("Динамо"), Далер Кузяев ("Зенит"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Максим Мухин (ЦСКА).

Нападающие: Александр Соболев ("Спартак"), Антон Заболотный (ЦСКА), Артем Дзюба ("Зенит").

Досье "РГ"

Георгий Тамазович Джикия родился 21 ноября 1993 года в Москве.

Воспитанник клуба "Виктория" (Балашиха). Выступал за команды: "Локомотив" (2003-2010), "Локомотив-2" (2011-2013), "Спартак-Нальчик" (2014), "Химик" (2014-2015), "Амкар" (2015-2016). С 2017 года в "Спартаке".

В составе национальной команды России дебютировал в 2017 году. Провел с тех пор за сборную 33 встречи, забил один мяч. Участник Кубка конфедераций-2017.

Чемпион России (2016/17), обладатель Суперкубка страны (2017). Серебряный призер чемпионата России (2020/21), бронзовый призер чемпионата России (2017/18). Четырежды входил в список "33 лучших игроков сезона по версии РФС" (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20).