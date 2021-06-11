Главный тренер сборной Бельгии: У нас с Россией нет друг от друга секретов

Какова ситуация с Акселем Витцелем? Почему он не с командой?

Роберто Мартинес: С Акселем понятная ситуация. Он часть команды. И мы предпринимаем усилия, чтобы он вернулся в общую группу как можно скорее. Было принято решение не брать его в Петербург, чтобы он получил два лишних дня для занятий и присоединился к основной группе.

Почему завтра не сыграет Кевин де Брюйне?

Роберто Мартинес: Все дело в медицинских предписаниях. Кевин прошел несколько этапов: вчера он очень хорошо поработал на газоне, но индивидуально. Ближайшие два дня будут очень важны для него. Сможет ли он свободно двигаться, выполнять упражнения, которые необходимы для возвращения в общую группу. Оба футболиста вернутся в строй как только, так сразу. Короче, и Аксель и Кевин тренируются индивидуально, и мы рады тому прогрессу который видим. Надеюсь, они снова будут в составе, как только мы вернемся из России.

Говорят, что самое тяжелое - это первый матч на турнире и финал. Согласны?

Роберто Мартинес: Абсолютно согласен. Что касается первого матча, то наша команда подготовилась очень хорошо. Я очень счастлив тому, как мы выросли вместе за последние десять дней. Первая игра одна из сложнейших, потому что нужно адаптироваться к турниру, справиться с разными трудностями психологического характера. Завтра будет хороший тест. Мы хорошо знаем россиян, они хорошо нас знают. У нас нет секретов друг от друга. Мы знаем, что будем играть на прекрасном стадионе в присутствии более 30 тысяч болельщиков, которые будут болеть против нас. И это тоже является тем, что нам предстоит преодолеть.

Вам не кажется, что после "бронзы" на ЧМ-2018 груз ожиданий от сборной Бельгии стал только тяжелее?

Роберто Мартинес: За последние три года команда достигла определенного уровня стабильности, последовательности, что отражает наше первое место в рейтинге ФИФА, и ожидания, конечно, выросли. Но для нас это ничего не меняет. У нас в распоряжении более опытная команда. Растут ожидания, но и мы растем. Мы чувствуем эту команду, и я не думаю, что она будет страдать от давления. У нас достаточно опыта, чтобы справляться с давлением.

Что чувствует ваша команда перед началом Евро-2020? Возбуждение, уверенность в своих силах?

Роберто Мартинес: Я думаю, имеет место комбинация всего перечисленного вами. Да мы очень взбудоражены, но пока ты не выйдешь на поле, не почувствуешь этот воздух, ты не поймешь, что это такое. Сегодня мы прилетели в Санкт-Петербург, ощутили на себе его всегдашнее гостеприимство и наше возбуждение, наверное, выросло. Но команда очень сосредоточена, упорно работает. И, надеюсь, завтра мы насладимся игрой в футбол. Когда мы наслаждаемся игрой, с нами очень трудно соперничать.