Колодин и Сенников о сборной России: Надеемся на повторение Евро-2008

Денис, на Евро-2008 мы тоже начали с крупного поражения, а затем взяли бронзу. Может ли что-то такое произойти теперь?

Денис Колодин: Тяжело сказать, но я надеюсь на повторение той истории. В футболе всякое бывает.

Что скажете о финнах?

Денис Колодин: По матчу с датчанами мне сложно что-либо сказать. Я бы не смог продолжить игру после того, что случилось с Эриксеном. Этот инцидент повлиял на ход матча. Не будь его, кто знает, как бы завершилась встреча.

Сегодня нас устроит только победа?

Денис Колодин: Конечно. Думаю, мы победим, причем крупно. Команда играет дома - это большое преимущество. У нас же теперь даже с третьего места можно выйти в плей-офф. Надо пользоваться любым шансом. В общем, я верю в ребят.

Что касается Сенникова, то экс-защитник "Локомотива" считает, что нашей сборной нужно что-то менять, если она хочет добиться успеха на Евро.

"Мы очень слабо сыграли в атаке против Бельгии. Даже такие команды как Северная Македония и Шотландия что-то создают впереди, они не выглядят безнадежными. Безусловно, бельгийцы выше классом, но даже с ними можно было что-то придумывать. Нужны ли перестановки в составе? Возможно, но это будет решать тренерский штаб. В любом случае, в среду нас устроит только победа. Надеяться на то, что мы сыграем вничью с финнами, а затем одолеем в Копенгагене датчан, немного опрометчиво", - отметил Сенников.