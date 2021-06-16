Колодин и Сенников о сборной России: Надеемся на повторение Евро-2008

Денис, на Евро-2008 мы тоже начали с крупного поражения, а затем взяли бронзу. Может ли что-то такое произойти теперь?
Денис Колодин: Тяжело сказать, но я надеюсь на повторение той истории. В футболе всякое бывает.
Что скажете о финнах?
Денис Колодин: По матчу с датчанами мне сложно что-либо сказать. Я бы не смог продолжить игру после того, что случилось с Эриксеном. Этот инцидент повлиял на ход матча. Не будь его, кто знает, как бы завершилась встреча.
Сегодня нас устроит только победа?
Денис Колодин: Конечно. Думаю, мы победим, причем крупно. Команда играет дома - это большое преимущество. У нас же теперь даже с третьего места можно выйти в плей-офф. Надо пользоваться любым шансом. В общем, я верю в ребят.
Что касается Сенникова, то экс-защитник "Локомотива" считает, что нашей сборной нужно что-то менять, если она хочет добиться успеха на Евро.
"Мы очень слабо сыграли в атаке против Бельгии. Даже такие команды как Северная Македония и Шотландия что-то создают впереди, они не выглядят безнадежными. Безусловно, бельгийцы выше классом, но даже с ними можно было что-то придумывать. Нужны ли перестановки в составе? Возможно, но это будет решать тренерский штаб. В любом случае, в среду нас устроит только победа. Надеяться на то, что мы сыграем вничью с финнами, а затем одолеем в Копенгагене датчан, немного опрометчиво", - отметил Сенников.
Ловчев и Бодров о том, способна ли наша сборная победить Финляндию 09:00
Один из лучших футболистов в истории нашего футбола Евгений Ловчев и футбольный эксперт Андрей Бодров в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" говорят о шансах сборной России в матче с Финляндией. Игра состоится 16 июня
Сборная России проведет ключевой матч на чемпионате Европы 08:57
В среду днем сборная России проведет ключевой матч на чемпионате Европы - в Санкт-Петербурге против Финляндии. Чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф, наша команда обязана побеждать. "РГ" рассказывает подробнее о сегодняшних соперниках
Сборная Португалии разгромила венгров 00:02
Действующий чемпион Европы - сборная Португалии начала защиту своего титула. На "Ференц Пушкаш Арене" в Будапеште команда Фернанду Сантуша разгромила венгров - 3:0. Криштиану Роналду оформил дубль