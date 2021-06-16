Сборная России проведет ключевой матч на чемпионате Европы
Сборная России
Место в рейтинге ФИФА: 38
Главный тренер: Станислав Черчесов
Капитан: Артем Дзюба
Главная звезда: Артем Дзюба
Наибольшее количество игр: Сергей Игнашевич (126)
Лучший бомбардир: Александр Кержаков (30)
Участия в финальной стадии Евро: 5
Наивысшее достижение на Евро: Бронзовые медали (2008).
Сборная Финляндии
Место в рейтинге ФИФА: 54
Главный тренер: Маркку Канерва
Капитан: Тим Спарв
Главная звезда: Теэму Пукки
Наибольшее количество игр: Яри Литманен (137)
Лучший бомбардир: Яри Литманен (32)
Участия в финальной стадии Евро: 1.
Сборная России в первом матче нынешнего турнира крупно проиграла на своем поле Бельгии (0:3). В поражении от лучшей команды мира в рейтинге ФИФА нет ничего зазорного. Но в прошлую субботу удручил даже не результат встречи, а игра россиян: за весь поединок хозяева нанесли лишь один удар в створ. Это явно не лучший показатель для четвертьфиналиста чемпионата мира.
Что касается финнов, то матч с Данией в Копенгагене стал для них первым в истории на Евро. Безусловно, на ход встречи повлиял инцидент с Кристианом Эриксеном. Не случись его, как знать, возможно, датчане набрали бы три очка. А так Финляндия, проведя большую часть времени на своей половине, забила чуть ли не в единственной своей атаке и неожиданно одолела скандинавов - 1:0.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: Результат матча Дания - Финляндия немножко удивил, но сама игра - абсолютно нет. Мы изучаем соперников и четко говорим, что у финнов крепкая команда. Они это продемонстрировали в Копенгагене. Игра могла сложиться иначе, но мы знали: Финляндия - непростой оппонент. И мы готовимся к нему".
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва: "Главное оружие россиян - Дзюба. У нас были похожие проблемы с датчанами, потому что у них тоже сильные форварды. Но мы готовы противостоять любому сопернику. У нас есть опыт в матчах с такими командами. Однако я бы не сказал, что нападение сборной России зависит только от Дзюбы. Наша защита должна быть на уровне".
В новейшей истории сборной России наша команда встречалась с финнами четырежды: дважды в отборе на чемпионат мира и столько же раз в квалификации Евро. Во всех четырех матчах россияне оказывались сильнее.
Сборная России: Антон Шунин, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Александр Головин, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Артем Дзюба.
Сборная Финляндии: Лукаш Градецки, Даниэль О"Шонесси, Паулюс Араюури, Йоона Тойвио, Юкка Райтала, Йере Уронен, Робин Лод, Глен Камара, Тим Спарв, Йоэль Похьянпало, Теэму Пукки.
16 июня, среда, "Первый канал"
16:00. Сборная России - Сборная Финляндии. Прямая трансляция.
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