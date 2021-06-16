Сборная России проведет ключевой матч на чемпионате Европы

Представление команд

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 38

Главный тренер: Станислав Черчесов

Капитан: Артем Дзюба

Главная звезда: Артем Дзюба

Наибольшее количество игр: Сергей Игнашевич (126)

Лучший бомбардир: Александр Кержаков (30)

Участия в финальной стадии Евро: 5

Наивысшее достижение на Евро: Бронзовые медали (2008).

Сборная Финляндии

Место в рейтинге ФИФА: 54

Главный тренер: Маркку Канерва

Капитан: Тим Спарв

Главная звезда: Теэму Пукки

Наибольшее количество игр: Яри Литманен (137)

Лучший бомбардир: Яри Литманен (32)

Участия в финальной стадии Евро: 1.

Дебют на Евро-2020

Сборная России в первом матче нынешнего турнира крупно проиграла на своем поле Бельгии (0:3). В поражении от лучшей команды мира в рейтинге ФИФА нет ничего зазорного. Но в прошлую субботу удручил даже не результат встречи, а игра россиян: за весь поединок хозяева нанесли лишь один удар в створ. Это явно не лучший показатель для четвертьфиналиста чемпионата мира.

Что касается финнов, то матч с Данией в Копенгагене стал для них первым в истории на Евро. Безусловно, на ход встречи повлиял инцидент с Кристианом Эриксеном. Не случись его, как знать, возможно, датчане набрали бы три очка. А так Финляндия, проведя большую часть времени на своей половине, забила чуть ли не в единственной своей атаке и неожиданно одолела скандинавов - 1:0.

Цитаты

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: Результат матча Дания - Финляндия немножко удивил, но сама игра - абсолютно нет. Мы изучаем соперников и четко говорим, что у финнов крепкая команда. Они это продемонстрировали в Копенгагене. Игра могла сложиться иначе, но мы знали: Финляндия - непростой оппонент. И мы готовимся к нему".

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва: "Главное оружие россиян - Дзюба. У нас были похожие проблемы с датчанами, потому что у них тоже сильные форварды. Но мы готовы противостоять любому сопернику. У нас есть опыт в матчах с такими командами. Однако я бы не сказал, что нападение сборной России зависит только от Дзюбы. Наша защита должна быть на уровне".

История игр

В новейшей истории сборной России наша команда встречалась с финнами четырежды: дважды в отборе на чемпионат мира и столько же раз в квалификации Евро. Во всех четырех матчах россияне оказывались сильнее.

Ориентировочные составы

Сборная России: Антон Шунин, Марио Фернандес, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Александр Головин, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Артем Дзюба.

Сборная Финляндии: Лукаш Градецки, Даниэль О"Шонесси, Паулюс Араюури, Йоона Тойвио, Юкка Райтала, Йере Уронен, Робин Лод, Глен Камара, Тим Спарв, Йоэль Похьянпало, Теэму Пукки.

Где будем смотреть

16 июня, среда, "Первый канал"

16:00. Сборная России - Сборная Финляндии. Прямая трансляция.