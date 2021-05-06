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06.05.2021 12:46
Рубрика: Спорт

Сорокин: Иностранных болельщиков допустят на матчи Евро в Санкт-Петербурге

Текст: Илья Соболев
Генеральный директор российской части оргкомитета чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин считает, что иностранные болельщики получат возможность приехать в Санкт-Петербург, чтобы поддержать свои команды.
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года Алексей Сорокин. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Напомним, в Питере запланировано семь матчей. Это три игры группы "В" Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также три матча группы "Е", которые изначально должны были пройти в Дублине, но были перенесены на берега Невы из-за отказа ирландской столицы: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Швеция - Польша (23 июня). Кроме того, Петербург примет матч 1/4 финала 2 июля.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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Все матчи пройдут на домашней арене "Зенита", вмещающей 68 тысяч зрителей.

"Буквально на днях будут подписаны соответствующие документы, которые будут регламентировать допуск иностранных болельщиков в Россию, - сказал Сорокин. - На сегодняшний день ситуация развивается позитивно, и мы не видим никаких признаков, что это может быть иначе. Как только этот документ будет обнародован, мы, естественно, уведомим об этом УЕФА. И многие, кто планировал посетить Россию, вздохнут спокойно", - сказал Сорокин в эфире телеканала "Россия-24".

Что касается возможности посещения российскими болельщиками матчей за рубежом, то тут, по словам Сорокина, все будет зависеть от ситуации в конкретных странах. "Как другие страны подойдут к рассмотрению вопроса о приеме иностранных болельщиков, мне сказать сложно. Есть страны открытые, а есть те, посещение которых в данный момент не представляется возможным. Надо подождать, может быть, нас ожидают какие-то положительные решения", - подчеркнул глава российского оргкомитета Евро-2020.

Как известно, один матч сборная России на групповом этапе проведет заграницей: против Дании в Копенгагене 21 июня. В столице Дании, как и в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме подтвердили возможность заполняемости трибун на 25-33% от общей вместимости. В Санкт-Петербурге и Баку планируется квота в 50 процентов. Заполнять стадион без ограничений пока планирует только Будапешт. Что касается Лондона, где пройдет восемь матчей турнира, включая полуфиналы и финал, там предполагается пускать на матчи 25 процентов зрителей. Но к решающим матчам эта квота может увеличиться.

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