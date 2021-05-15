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15.05.2021 15:44
Рубрика: Спорт

"Оренбург" не будет играть в РПЛ

Текст: Максим Домчев
Вторым клубом ФНЛ, который получил право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, стал "Нижний Новгород".
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Как сообщает "Чемпионат", такое решение было принято на заседании бюро Исполкома Российского футбольного союза. Ранее стало известно, что "Оренбург" не получил лицензии для участия в турнире РПЛ. Позже Апелляционный комитет подтвердил это решение.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Таким образом, прямую путевку в РПЛ получил ставший третьим "Нижний Новгород", у которого не возникло проблем при лицензировании.

При этом в этом сезоне не будет стыковых матчей. В воскресенье в РПЛ определится второй неудачник сезона, который вслед за "Тамбовом" покинет высший дивизион. "Ротор", "Уфа" и "Арсенал" претендуют на выбывание.

Спорт Футбол Чемпионат России