"Оренбург" не будет играть в РПЛ

Вторым клубом ФНЛ, который получил право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, стал "Нижний Новгород".

Как сообщает "Чемпионат", такое решение было принято на заседании бюро Исполкома Российского футбольного союза. Ранее стало известно, что "Оренбург" не получил лицензии для участия в турнире РПЛ. Позже Апелляционный комитет подтвердил это решение.

Таким образом, прямую путевку в РПЛ получил ставший третьим "Нижний Новгород", у которого не возникло проблем при лицензировании.

При этом в этом сезоне не будет стыковых матчей. В воскресенье в РПЛ определится второй неудачник сезона, который вслед за "Тамбовом" покинет высший дивизион. "Ротор", "Уфа" и "Арсенал" претендуют на выбывание.