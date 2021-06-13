Роберто Мартинес: Знали, какую угрозу представляют из себя русские

Вас не удивило, что Черсесов на сборах наигрывал одну модель игры в защите, а против вас использовал другую?

Роберто Мартинес: Как вы знаете, за последнее время мы сыграли с Россией три раза. В одной из игр Черчесов использовал схему с двумя центральными защитниками, в двух других - с тремя. Мы были готовы к обоим вариантам. Сюрприза для нас не было. Мы знали, какую угрозу представляют собой русские. Неважно, в два защитника они играют или в три, угроза никуда не девается. У них есть физически сильный Дзюба, очень качественный игрок Головин. Это тест. И я рад, что мы очень хорошо действовали на подходах к своей штрафной площади.

Насколько сильно повлиял на игру вашей команды тот факт, что это был первый матч на турнире?

Роберто Мартинес: Всегда нелегко начинать турнир. Всегда присутствует эмоциональный и психологический момент. Когда ты выходишь на поле, ты идешь в неизвестность. Это всегда тяжело. Особенно нелегко выходить на замену. В этом смысле я благодарен Тома Менье, как он выполнил роль командного игрока. Насколько он был сфокусирован, отдавал себя ради победы - это стало примером для нас. Но это говорит о качествах команды. Об игроках, которые заботятся друг о друге. У нас 26 игроков и каждый делает то, что необходимо для команды.

Что говорили у вас в команде по поводу инцидента с Кристианом Эриксенем в матче сборных Дании и Финляндии?

Роберто Мартинес: Все это очень печально. Мы смотрели прямую трансляцию. Через пять минут после произошедшего у нас должно было состояться командное собрание. Футбол - последняя вещь, о которой нам хотелось говорить. Для нас это был шок, было невыносимо грустно, некоторые плакали. У нас есть ребята, которые многое прошли с Кристианом. Вермален, Адельвейрельд, Вертонген играли с ним за "Тоттенхэм", сейчас Лукаку - его одноклубник по "Интеру". Был реальный шок. Мы может только молиться за Кристиана. Вся наша команда с Кристианом и его семьей. Нам было тяжело даже в Санкт-Петербурге. Могу представить, как тяжело было в Копенгагене.

Какие у вас ближайшие планы?

Роберто Мартинес: У нас три матча в девять дней. Важно восстанавливаться. Мы переночуем в Петербурге, затем вернемся обратно. В ближайшие два дня будет очень много индивидуальной работы. Нам нужно, чтобы все игроки восстановились. У нас есть игроки, которые тренируются отдельно. Нам нужно работать во всех направлениях. Над атакой, защитой, командными взаимодействиями. Очень хорошо, что мы работаем с этими ребятами уже долгое время, и они хорошо понимают, что от них требуется.