Николай Долгополов: Судьбу Олимпиады в Токио должен решать не только МОК

Николай Долгополов, замглавного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России:

- Если говорить откровенно, то я ждал, что такое обращение поступит. Не знал только от кого, но был уверен, что от тех, кто действительно очень серьезно беспокоится о здоровье жителей Японии и гостей.

Не будем кривить душой - все мы знаем, что еще в конце апреля в трех префектурах Японии и в Токио было введено положение о чрезвычайной ситуации. Это же не просто так. Количество инфицированных никак не хотело уходить на убыль. Затем это положение было продлено с 12-го мая до конца месяца. Меры приняты серьезные. Помимо строжайшего масочного режима, это закрытие ресторанов и прочих питейных заведений в вечернее время, еда только на вынос, ограничения в движении транспорта, снижение количества курсирующих автобусов, сокращение поездов в метро, просьба пореже выходить из дома и еще много-много чего.

Представьте себе такое в дни Олимпиады. Будут ли японские болельщики, которые приедут в Токио, в свою столицу, чтобы посмотреть олимпийские соревнования, соблюдать все эти правила? Да, постараются, ибо японцы - народ дисциплинированный. Только получится ли? А уж что говорить о людях, сопровождающих спортсменов, о гостях из всяческих международных федераций. Могу предположить, что вряд ли.

А сколько времени осталось до 23 июля - дня торжественного открытия Игр? Почти ничто. Что ждет нас впереди? Утихомирят ли коронавирус? Сжалится ли он над нами? Об этом не знает даже Господь.

Мир находится в тяжелейшей ситуации. Пожалуй, еще никогда со времен знаменитой "испанки", потрясшей нас во время и после Первой мировой войны, такого и близко не было.

Что делать? На мой взгляд, выход один. Не могут одни лишь спортивные организации, даже такие авторитетные, как Международный олимпийский комитет, решать судьбу Олимпийских игр, которые принадлежат не только спорту, но и всему миру. Да, МОК поддерживает тесные контакты и с Оргкомитетом Игр, и с правительством Японии, и с людьми, которые отвечают в оргкомитете за соблюдение безопасности.

В то же время я регулярно получаю, так называемые книги-наставления по тому, как нужно себя вести в Токио во время Олимпийских игр. Если первый выпуск этой книги выглядел, скажем так, довольно оптимистично, то второй поверг меня в смятение. Нельзя почти что ничего. Бедные спортсмены! Им предстоит жить лишь в Олимпийской деревне, они лишены возможности выходить в город, они не имеют права передвигаться ни по каким маршрутам кроме заранее намеченных. А маршруты эти одни и те же: Олимпийская деревня - тренировочный зал или зал для соревнований, и обратно в Олимпийскую деревню.

Заезд за несколько дней до соревнований (а как же с акклиматизацией?) и выезд максимум через двое суток после их завершения. Но даже в эти дни никто не сможет дать никакого поручительства в том, что спортсмены не заболеют. Не подхватят вирус, не заразят других, вернувшись обратно.

Мне кажется, что сейчас к рассмотрению ситуации, которая сложилась в Токио, нужно присоединиться не только МОКу, но и Всемирной организации здравоохранения и другим организациям мирового масштаба, обеспечивающих здоровье. Только вместе можно решить, как проводить Олимпиаду, стоит ли вообще ее проводить и дать ответ на вопрос, который волнует миллиарды людей, - будут Игры ли нет? Давать решение этого вопроса на откуп лишь президента МОК и Оргкомитета Игр будет не совсем верно. Желание провести Игры во чтобы то ни стало и любой ценой не должно доминировать, заглушать разумную и сугубо профессиональную медицинскую оценку, которая прослеживается в обращении Профсоюза врачей Японии.

Как человек, работавший на 13 Олимпиадах, я могу сказать, что такой чрезвычайной ситуации никогда не возникало и близко. И, дай Бог, не возникнет. Пусть Игры 2020-го - а теперь уже и 2021-го года - в Токио останутся печальным исключением.