Карен Хачанов: Олимпиада - это некий символ патриотизма

Один из лучших теннисистов России Карен Хачанов в интервью "РГ" рассказал о подготовке к Олимпиаде, игре в паре с Андреем Рублевым, неудаче футбольной сборной на Евро и величии Новака Джоковича.

Карен, как прошли сборы в Сахалине? Хорошо подготовились?

Карен Хачанов: Впервые побывал там. Очень хотелось в Сахалин, проехаться по красивым местам. Возможно, такого шанса больше уже и не будет. Хорошо потренировались, плюс мы смогли адаптироваться к смене часовых поясов, климатическим условиям - Япония же отсюда близко.

Погулять удалось?

Карен Хачанов: Да особо времени не было, мы почти все время тренировались. Как нам сказали - нужно полдня, чтобы проехаться по красивым местам.

Какие у тебя ассоциации с Японией?

Карен Хачанов: Вообще никаких. Я был в Японии еще играя по юниорам, или даже в детском возрасте. Ездили с папой на турниры в Осаку и Нагою. В турнирах ATP в Токио я не участвовал. Классная страна, но посмотрим, что будет с Олимпиадой, потому что ограничений слишком много.

Это стечение обстоятельств, что ты не играл в Токио?

Карен Хачанов: Просто так получилось. Параллельно были турниры в Пекине, и я оставался там. А для поездки в Токио нужно было делать визу, там еще и перелет муторный. В общем, планировали так, чтобы сыграть в Пекине, так удобнее.

Многие топ-теннисисты отказались от участия на Олимпиаде. Для тебя лично этот турнир важен?

Карен Хачанов: Если брать меня, Россию, мне кажется, с детства Олимпиада для нас - некий символ патриотизма. Игры отражали какую-то битву. Для нас это очень важный турнир, особенно с учетом политической ситуации в мире. Да, есть четыре "Шлема", которые для теннисного сообщества являются главными соревнованиями. В этом смысле Олимпиада - это бонус. Я знаю, что это такое, потому что по юниорам участвовал в Олимпийских играх. Сыграть за взрослую сборную было моей мечтой. Надеюсь, получится хорошо себя проявить.

Есть какие-то детские воспоминания, связанные с Олимпиадой? Может, когда Евгений Кафельников брал золото?

Карен Хачанов: Мне тогда было три года (улыбается). Впервые смотрел Олимпиаду в 2008 году в Пекине, когда наши девочки выиграли все три медали - Дементьева, Сафина и Звонарева. Наблюдал за Играми-2012 в Лондоне. А так активно слежу за теми видами спорта, которые мне интересны - легкая атлетика, волейбол, баскетбол.

В баскетболе ты бы не затерялся.

Карен Хачанов: Да, это моя друзья. По росту.

Олимпиада пройдет без зрителей. Тяжело будет снова окунуться в эту атмосферу?

Карен Хачанов: Для любого спортсмена важно, чтобы турниры проходили со зрителями. Неважно, речь идет о гандболе, легкой атлетике или теннисе. Сейчас, когда нас подразнили на Уимблдоне, на других соревнованиях, где были болельщики, снова играть без них неприятно, не очень кайфово. Но это Олимпиада - тут выбирай не выбирай. Будем выходить на корт и бороться.

Опыт Открытого чемпионата Австралии в этом плане поможет? Там же вообще жестко все было, в плане карантина, ограничений.

Карен Хачанов: В плане карантина - да. Но у нас почти на всех турнирах было такое. Просто в Австралии был дополнительный карантин за две недели до старта. Может, в европейской части весной было чуть больше послаблений. Надеемся, с американской серии будет легче.

Наш шеф любит подчеркивать, что Олимпиада сейчас - это не праздник, а бои гладиаторов. Учитывая все коронавирусные условия, это праздник для тебя или просто турнир?

Карен Хачанов: Может, визуально это не праздник, но внутри совсем другие ощущения. Ты должен осознавать, для чего туда едешь: представлять страну, отстаивать ее честь. Визуально все немножко грустно - не видеть зрителей, не побывать на обычном открытии, мы не можем нести флаг из-за дополнительных санкций. Очень много моментов, которые огорчают. Но ты либо смиришься, либо не едешь.

Без болельщиков возможно прочувствовать масштаб турнира?

Карен Хачанов: В той же Австралии были зрители, просто на пару дней ввели локдаун. Если брать другие соревнования, то тяжело найти эту атмосферу азарта, подпитывать себя дополнительной энергией. Это адреналин, от зрителей исходит заряд. А так ты выходишь словно на тренировку. Но мы уже с прошлого года достаточно сыграли без болельщиков и потихоньку стали привыкать к этому. Однако все равно ждешь момента, когда все будет как прежде.

Ты уже привык к ограничениям, психологически не давит?

Карен Хачанов: Конечно, все это надоело. Никто не скажет, что ему так нравится. Но опять же: либо ты принимаешь все, либо нет. Бессмысленно возмущаться, не ехать никуда и ничего не делать.

Кто тяжелее всех в туре переносит ограничения?

Карен Хачанов: В основном те, кто чуть постарше и у кого есть семьи. Я хоть и отношусь к молодому поколению, но у меня тоже есть жена, ребенок. Тяжело конечно. До ковида ты мог спокойно поехать на турнир с близкими, а сейчас нам выдают минимальное количество аккредитаций, плюс постоянные тесты. Не факт, что им разрешат ехать. В общем, много геморроя. Но, надеюсь, это все временно.

Кто поедет в Токио из твоей команды?

Карен Хачанов: Никто не поедет. Мы едем в составе сборной, то есть, с ребятами и тем тренерским штабом, которые у нас есть на Кубке Дэвиса и турнирах, связанных с национальными командами. Из-за ковида был очень жесткий отбор. Я хотел поехать с тренером, с женой, но нам выделили минимальное количество квот.

Это большая проблема, что команда с тобой не поедет?

Карен Хачанов: Да нет. Выходит, я 2-3 недели буду без команды. Но потом мы вместе поедем в США и будем готовиться к "Мастерсам", US Open.

На Олимпиаде ты сыграешь в паре с Андреем Рублевым. Со стороны, кажется, что ты более уравновешенный, спокойный человек. А Андрей на корте, наоборот, вспышка, человек вулкан. Тяжело ли двум разным характерам ужиться в паре или этот аспект не имеет значения?

Карен Хачанов: Может, наоборот, имеет значение. Есть момент преодоления. Два игрока пытаются сойтись, они играют в паре, а не каждый сам за себя. Вы вдвоем разыгрываете комбинации и так далее. То, что мы давно играем пару - это в любом случае большой плюс, потому что мы наиграны, знаем друг друга, знаем, кто в какой ситуации как бьет. Будем надеяться, что все хорошо сложится, посмотрим, какая сетка будет. Опять же, мы побеждали хорошие пары, турниры не выигрывали, к сожалению, но дважды играли в финалах "мастерсов", обыгрывали хороших парников. Посмотрим, как все будет.

Недавно ты вышел в четвертьфинал Уимблдона. А до этого ты доходил до четвертьфинала "Ролан Гарроса". Какое из этих достижений для тебя важнее?

Карен Хачанов: Бессмысленно сравнивать - что важнее. Это разные ситуации, разные этапы карьеры, разные турниры "Большого шлема".

Так получилось, что и ты, и Рублев и Медведев проиграли свои матчи на Уимблдоне" ведя по сетам 2:1…

Карен Хачанов: Наверное, это случайность. Пока вы не сказали, я об этом не думал. Если искать закономерность в таких матчах, то можно с ума сойти.

Шамиль Анвярович Тарпищев сказал, что в четвертьфинале с Шаповаловым тебе не хватило "физики"…

Карен Хачанов: Видимо, Шамиль Анвярович смотрел недостаточно моих матчей. Не хочу сказать ничего против него, но с "физикой" у меня все в порядке. Это как раз то качество и тот элемент, который у меня в последнее время в порядке. Когда ты уходишь с корта, понятно, что ты устал, но нет такого, что ты разбит и не можешь готовиться к следующей игре. Я был готов физически, и когда закончился матч, я был готов играть и на следующий день, если бы потребовалось.

В туре вообще есть люди, которые кайфуют от пятисетовых матчей?

Карен Хачанов: Я, например, кайфую. Конечно, ты всегда хочешь выиграть как можно легче, но победы в таких играх стоят больше, чем победы в трех сетах с разгромным счетом. Такие игры запоминаются: они показывают, как ты борешься, есть ли у тебя воля к победе. Я считаю, ты должен получать удовольствие от таких матчей, но, конечно, результат немаловажен.

Твоя встреча с Себастьяном Кордой в 1/8 финала Уимблдона вошла в историю по количеству взятых чужих подач. Если говорить о тебе, в чем причина такой аномалии?

Карен Хачанов: С Кордой я бы не сказал, что у меня не шла подача. Мы начали брать подачу друг друга в пятом сете. И это связано исключительно с волнениями, с нервами. Там много нюансов. Если углубляться, оба принимали хорошо. Когда ты неудачно в первый раз подаешь на матч, берешь чужую подачу, потом снова неудачно подаешь, опять берешь чужую подачу - это у тебя сидит в голове. Это больше психологический момент, и я очень рад, что после того, как меня брейканули несколько раз, я сумел взять несколько подач соперника и, наконец, подать на матч. В этом гораздо больше работы над собой.

Так получилось, что какое-то время Уимблдон шел одновременно с футбольным Евро-2020. Удалось какие-то игры посмотреть?

Карен Хачанов: Смотрели какие-то матчи, конечно, еще с предыдущего турнира в Галле. Сборная России, к сожалению, вылетела рано. А потом я ни за кого не болел. Просто смотрел и наслаждался.

От нашей сборной ждал большего?

Карен Хачанов: Всегда ждешь большего. И, мне кажется, шансы выйти из группы были. Ждал наших в плей-офф, а дальше уже было бы интересно, на кого мы вышли.

После твоего четвертьфинала главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий написал в соцсетях: "В 50 лет мечты сбываются. Спасибо за приглашение и удачи, Карен". Вы с ним знакомы, раз ты его пригласил на игру?

Карен Хачанов: Лично мы как раз не были знакомы. Нас познакомили через Соню Тартакову (комментатор "Матч ТВ" - Прим. "РГ"). Я знал, что Леонид Викторович собирался в Лондон, комментировать полуфинал и финал Евро-2020. А он знал, что мне играть в четвертьфинале "Уимблдона" и очень хотел туда попасть. Я оставил ему билеты, но очно познакомиться все равно не удалось: нам нельзя было выходить из-за режима "пузыря". То есть, ни поговорить, ни присесть - ничего.

Значит, лично вы так и не увиделись?

Карен Хачанов: Лично - нет. Мы потом уже самостоятельно переписывались и договорились, что если приеду в Казань, то приду на "Рубин".

Из футболистов с кем-то общаешься?

Карен Хачанов: С Артемом Дзюбой познакомились, с Федей Смоловым близко общаемся. С Артемом просто поддерживаем связь, а вот с Федей видимся в Москве, когда приезжаю. С Денисом Черышевым знакомы, с Кержаковым, Аршавиным. Это если российских футболистов брать. Из иностранных общаюсь с Жераром Пике, Серджи Роберто из "Барселоны", с Матсом Хуммельсом из дортмундской "Боруссии".

С Жераром Пике?

Карен Хачанов: Ну да, он же связан с теннисом, Кубок Дэвиса, все дела. Но и до этого мы с ним были знакомы. Он знал моего тренера, мы пересекались, в Дубае вместе ужинали. Не сказал бы, что переписываемся каждый день, то, когда оказываемся в одном месте, то общаемся.

И какие они из себя, футбольные суперзвезды?

Карен Хачанов: Скромные ребята. Вот Федя, очень скромный парень в плане общения. Если кто-то подойдет с просьбой расписаться, сфотографироваться, он никогда не отказывает. Это уже о многом говорит. Жерар то же самое. У него жена, я бы сказал, очень популярная, популярнее него. Пике не любит внимания к себе, ходит в кепке, в очках, чтобы его не узнали.

Вернемся к теннису. Роджер Федерер вылетел в четвертьфинале Уимблдона. Его эпоха окончательно позади?

Карен Хачанов: Парню исполняется 40 лет. Он вернулся после травмы. Он сыграл в четвертьфинале, как и я. Если люди считают, что это плохой результат, то ждать "шлем", конечно, не стоит. А так, по мне, он выступил очень даже неплохо.

Ты себя представляешь играющим до таких лет?

Карен Хачанов: Я люблю теннис, я люблю играть. Все будет зависеть от физической составляющей, от мотивации. Какие цели я буду перед собой ставить, что мне будет интересно. Это ведь и интересно, что после всего выигранного у человека есть мотивация продолжать играть, добиваться чего-то больше. Без мотивации доиграть до 40 лет сложно.

Вообще есть ощущение, что время Джоковича, Федерера и Надаля подходит к концу?

Карен Хачанов: Про это говорят последние три года. Я бы сказал, что-то меняется. Да, особо нет молодых, которые бы выиграли "шлем", но, если мы посмотрим последние турниры, везде в четвертьфиналах, полуфиналах - молодые ребята. Да, побеждают, по-прежнему, Джокович, Надаль, Федерер, но по рейтингу видно, что смещение происходит. Когда оно произойдет окончательно - посмотрим.

Бесспорно, что эти трое оказали огромное влияние на игру в целом. А на тебя из них кто-то особенно повлиял?

Карен Хачанов: Касательно своей игры, я бы не сказал, что кто-то из этого трио на нее повлиял. Не связанные вещи. Как спортсмены в моем виде спорта - это, конечно, три ключевые фигуры, символы тенниса. То, чего они добились, уже записано в истории. А моими любимыми теннисистами были Марат Сафин и Дель Потро. В то же время я симпатизирую Федереру, Надалю и Джоковичу.

Со стороны выглядит так, что тебе ближе по Джокович. Вы с ним и в соцсетях как-то переписывались…

Карен Хачанов: Не сказал бы, что он мне ближе. Просто он из всех троих больше общается. Рафа и Роджер, наверное, более закрытые. Но при этом, когда мы сейчас были в Лондоне, были в одной компании с Федерером, и он час говорил про Олимпиаду, про теннис, "Большие шлемы"… Но обычно-то он с командой и редко общается с кем-то на стороне. Может, просто не хочет энергию тратить.

Нет ощущения, что Джокович из этой троицы - самый нелюбимый. К примеру, Как-то он с Федерером играл в финале "Уимблдона", так трибуны более, чем откровенно поддерживали швейцарца…

Карен Хачанов: Федерера всегда поддерживали и будут поддерживать, в каком бы возрасте он не играл. Ему исполняется 40 лет, и люди делают из этого еще большую уникальность. Им хочется, чтобы он еще выигрывал и как можно дольше не уходил из тенниса. И потом, Роджер - это классика. Когда ты видишь, как он играет, ты получаешь удовольствие. И я в том числе. А что касается Джоковича, люди, видимо, не верят в его искренность. Что бы он ни делал, его критикуют. Он хорош со всеми - критикуют, огрызается и ругается - все равно критикуют. Но его это не волнует. Человек выигрывает и, судя по всему, скоро обойдет всех.

Джоковича уже сейчас ставят выше даже Надаля с Федерером…

Карен Хачанов: Я бы не сказал, что он выше Федерера или Надаля хотя бы потому, что у них одинаковое количество "шлемов". Но опять же. Если мы говорим о победах в личных встречах, он в плюсе с одним и с другим. По победам в "мастерсах" он выше. Но это дело каждого - выбирать, кто для него величайший. В любом случае, величие Джоковича не обсуждается.

А ведь в одном ряду с ними мог быть Энди Маррей. Но операция на бедре, восстановление. Сейчас человек играет с металлическим бедром - это вдохновляет?

Карен Хачанов: Фильм его биографический не смотрел, но Энди в последние три-четыре года играет, пытается вернуться после такой операции. Большой поклон ему. Но если он получает удовольствие и хочет соревноваться, почему бы нет. Насколько он при этом конкурентоспособен - другой вопрос. В любом случае, его путь вызывает большое уважение.