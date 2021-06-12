Прерванный матч Евро Дания - Финляндия возобновился

Матч группы B начался в 19.00 мск и был остановлен на 41-й минуте, когда потерял сознание датский полузащитник Кристиан Эриксен. Его увезли на скорой в больницу. По последней информации, состояние Эриксена стабилизировалось: он пришел в сознание, сам дышит и может говорить.

После консультаций УЕФА с игроками обеих команд было решено встречу продолжить в субботу. Поэтому команды доиграют четыре минуты в первом тайма и после пятиминутного перерыва проведут полноценный второй тайм.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.