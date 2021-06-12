Прерванный матч Евро Дания - Финляндия возобновился
Матч группы B начался в 19.00 мск и был остановлен на 41-й минуте, когда потерял сознание датский полузащитник Кристиан Эриксен. Его увезли на скорой в больницу. По последней информации, состояние Эриксена стабилизировалось: он пришел в сознание, сам дышит и может говорить.
После консультаций УЕФА с игроками обеих команд было решено встречу продолжить в субботу. Поэтому команды доиграют четыре минуты в первом тайма и после пятиминутного перерыва проведут полноценный второй тайм.
"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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