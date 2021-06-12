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12.06.2021 21:31
Рубрика: Спорт

Прерванный матч Евро Дания - Финляндия возобновился

Игра первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и Финляндии по футболу возобновилась почти спустя два часа после остановки.
Текст: Артур Нанян

Матч группы B начался в 19.00 мск и был остановлен на 41-й минуте, когда потерял сознание датский полузащитник Кристиан Эриксен. Его увезли на скорой в больницу. По последней информации, состояние Эриксена стабилизировалось: он пришел в сознание, сам дышит и может говорить.

Фото: Darko Vojinovic / POOL / AFP
Сборные Уэльса и Швейцарии по футболу сыграли вничью на Евро-2020

После консультаций УЕФА с игроками обеих команд было решено встречу продолжить в субботу. Поэтому команды доиграют четыре минуты в первом тайма и после пятиминутного перерыва проведут полноценный второй тайм.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Новости чемпионата
Прерванный матч Евро Дания - Финляндия возобновится в 21.30 мск 21:17
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Назван состав сборной России на матч Евро против команды Бельгии 20:57
УЕФА сообщил о стабилизации состояния Кристиана Эриксена 20:43
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Дания проиграла Финляндии в прерванном матче Евро-2020 22:38

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Программа Санкт-Петербурга на чемпионате Европы по футболу открывается матчем россиян против бельгийцев. В отличие от чемпионата мира, где мы начинали против аутсайдеров группы, на Евро сразу придется играть с топовой командой

Матч Евро Дания - Финляндия прерван из-за потерявшего сознание футболиста 20:04

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Матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии в Копенгагене прерван из-за потерявшего сознание полузащитника хозяев поля Кристиана Эриксена. Впоследствии игрок пришел в себя, его госпитализировали

Сборные Уэльса и Швейцарии по футболу сыграли вничью на Евро-2020 18:02

Сборные Уэльса и Швейцарии по футболу сыграли вничью на Евро-2020 18:02

Во втором матче чемпионата Европы-2020 в Баку встречались сборные Уэльса и Швейцарии по футболу. Игра закончилась со счетом 1:1. На гол Брила Эмболо у швейцарцев валлийцы ответили точным ударом Киффера Мура